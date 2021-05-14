Календарь дачника на 14 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь дачника на 14 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:535/14/2021Фото: pixabay
0

Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак

14 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака БлизнецыПроцент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 05:31, а закат в 23:40.

Хронология лунных дней


  • 3 лунный день c 05:07 13.05.2021 по 05:31 14.05.2021
  • 4 лунный день c 05:31 14.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.

Благоприятно в близнецах:


  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.

Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:


  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.

Не благоприятно в близнецах:


  • посадка и пересадка травянистых растений.

4 лунный день (+)

14 мая 2021 года в 12:00 — 4 лунный день. Соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 4 лунный день:


  • сажать, сеять и пересаживать;
  • вносить прикормки;
  • заготавливать черенки, прививать;
  • поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;
  • собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.

Не рекомендуется в 4 лунный день:


  • обрезка растений.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Источник: mirkosmosa.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 14 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:53 5/14/2021
    Календарь дачника на 14 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом
    9:08:39 5/14/2021
    Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом
    БердскСамый крупный интерактивный парк за Уралом откроется в Новосибирске
    9:01:33 5/14/2021
    Самый крупный интерактивный парк за Уралом откроется в Новосибирске
    Какой сегодня церковный праздник 14 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:00 5/14/2021
    Какой сегодня церковный праздник 14 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
    7:40:48 5/14/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
    6:30:20 5/14/2021
    Погода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
    14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам
    6:00:51 5/14/2021
    14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам
    БердскПик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
    5:00:30 5/14/2021
    Пик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
    Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года
    4:00:29 5/14/2021
    Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года
    Почему пилотам нельзя носить бороду?
    3:00:37 5/14/2021
    Почему пилотам нельзя носить бороду?