Илон Маск остановил продажу Tesla из-за биткоинов

Основатель и глава Tesla Илон Маск сообщил у себя в Twitter о приостановке продаж электромобилей за биткоины, потому что эту криптовалюту получают неэкологичным способом.
- Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна, — написал Маск.
Глава компании отметил, что добыча криптовалюты должна осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии». Миллиардер считает, что нельзя допускать развитие криптовалют за счет «огромной цены для окружающей среды».
Ранее сообщалось, что компания хочет пересмотреть свои планы по увеличению производства электромобилей в Китае и думает отказаться от покупки дополнительной земли для расширения своего завода в Шанхае.
Напомним, что Tesla разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами.