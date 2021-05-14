Илон Маск остановил продажу Tesla из-за биткоинов
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Илон Маск остановил продажу Tesla из-за биткоинов

9:24:455/14/2021Фото: pixabay.com
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Миллиардер считает, что нельзя допускать развитие криптовалют за счет «огромной цены для окружающей среды».

Добыча криптовалюты должна осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии»

Основатель и глава Tesla Илон Маск сообщил у себя в Twitter о приостановке продаж электромобилей за биткоины, потому что эту криптовалюту получают неэкологичным способом.

- Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна, — написал Маск.

Глава компании отметил, что добыча криптовалюты должна осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии». Миллиардер считает, что нельзя допускать развитие криптовалют за счет «огромной цены для окружающей среды».

Ранее сообщалось, что компания хочет пересмотреть свои планы по увеличению производства электромобилей в Китае и думает отказаться от покупки дополнительной земли для расширения своего завода в Шанхае.

Напомним, что Tesla разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами.

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