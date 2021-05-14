Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом
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Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом

9:08:395/14/2021Фото: Группа ВКонтакте "Событие дня"
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Ранее фанаты уже критиковали актрису за набранные килограммы.

Актриса стала участницей праздничного концерта ко Дню Победы


51-летняя Анастасия Мельникова удивила фанатов изменившейся внешностью. Актриса приняла участие в концерте ко Дню Победы в Санкт-Петербурге, и сделанные на мероприятии фото появились в соцсети. После этого интернет-пользователи начали обсуждать, что артистка еще больше поправилась за последнее время.

Напомним, что Мельникова получила известность после своей роли Насти Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей».

- Настю не узнать, что-то со здоровьем, наверное», «Анастасия раньше была такой стройной, что случилось?», «Настенька на себя не похожа, выглядит не очень», «Ой, я не узнала Анастасию», — отмечают в комментариях фанаты.

Напомним, ранее поклонники критиковали актрису за набранные килограммы.



 










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Публикация от Сергей Новожилов (@s_v_novozhilov)




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