Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом

51-летняя Анастасия Мельникова удивила фанатов изменившейся внешностью. Актриса приняла участие в концерте ко Дню Победы в Санкт-Петербурге, и сделанные на мероприятии фото появились в соцсети. После этого интернет-пользователи начали обсуждать, что артистка еще больше поправилась за последнее время.
Напомним, что Мельникова получила известность после своей роли Насти Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей».
- Настю не узнать, что-то со здоровьем, наверное», «Анастасия раньше была такой стройной, что случилось?», «Настенька на себя не похожа, выглядит не очень», «Ой, я не узнала Анастасию», — отмечают в комментариях фанаты.
Напомним, ранее поклонники критиковали актрису за набранные килограммы.
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