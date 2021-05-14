Вертолет снова кружит в небе над Бердском: Прыжки парашютистов попали на видео

Сегодня, 14 мая, в небе Бердска вновь звучит шум двигателя вертолета. На этот раз с вертолета спрыгнули парашютисты. Белые купола медленно движутся к земле. Трагедии не произошло. Смотрите на видео, как это происходило.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что ночные учебно-тренировочные полеты выполняли вертолетчики ЦВО в Новосибирской области.
Шум летающих объектов был слышен 22 апреля в 23:00. Он жутко испугал и возмутил спящих жителей Бердска и их детей. Как рассказали в пресс-службе ЦВО Новосибирска, полеты выполнялись по установленному маршруту и безопасных высотах.
- Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных МИ-24 Центрального военного округа (ЦВО) отработали ночные учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском. В ходе ночных учебно-тренировочных полетов вертолетчики выполнили полеты по заданному маршруту с разведкой целей, а также слаженность действий в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель с использованием навигационных приборов. В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы более 10 единиц техники, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава. Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ЦВО 23 апреля.