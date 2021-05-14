Самый крупный интерактивный парк за Уралом откроется в Новосибирске
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Самый крупный интерактивный парк за Уралом откроется в Новосибирске

9:01:335/14/2021Фото: Веселый остров
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15 мая в Новосибирске состоится открытие уникального для региона интерактивного парка площадью более 250 м2 и двухуровневого веревочного парка.

развлекательный центр
Семейный развлекательный центр Веселый остров

Расширяется семейный развлекательный центр Веселый остров. Теперь площадь составит 4000 м2  радости, веселья и развития. Дети и их родители смогут не только отлично отдохнуть на активити площадке, но и попробовать свои силы на веревочном парке или управлять пространством с помощью технологий дополненной реальности в уникальном для города интерактивном парке.
Веселый остров воплощает основную идею парка - совместный активный отдых для всей семьи на каждой площадке: веревочной, интерактивной, активити.

Веревочный парк
Две трассы веревочного парка предназначены для детей от 6 и от 12 лет и ростом от 120 до 160 см в зависимости от уровня сложности. Это уникальный спортивно-развлекательный комплекс, состоящих из серии препятствий, расположенных на высоте, связанных в единую логическую цепь, объединенную общей идеей и правилами прохождения.

Интерактивная площадка
В интерактивном парке дети и взрослые смогут перенестись внутрь живых изображений с помощью проекционных технологий дополненной реальности. Парк уникален для Новосибирска и становится крупнейшим за Уралом (площадь - 250 м2).

Площадка для малышей
Расширился и основной Активити парк. С апреля 2021 года работает новая площадка для детей от 0 до 4 лет. Площадь составляет 300 м2 и включает огромный бассейн с шариками, локации для интерактивных игр, трехуровневый отдельный лабиринт и самую настоящую песочницу с кинетическим песком!

Вместе с площадкой для малышей Активити парк расширился до 2700 м2. Особенность в том, что он трёхуровневый, все игровые элементы центра рассчитаны на вес взрослого человека, поэтому любой родитель может вместе со своим ребенком испытать каждый аттракцион.

активити парк
Безопасность и комфорт – ключевые принципы Веселого острова. Именно поэтому большое внимание уделяется ежедневной уборке, современной системе кондиционирования, качеству материалов покрытия и игровых элементов.  Не оставляет равнодушным и фуд-корт с собственной кухней.  Для проведения детских праздников, выпускных, дней рождения, выпускных есть стилизованные комнаты, квесты, программы, штат профессиональных аниматоров.

фудкорт
Развитие наших детей – это будущее каждого из нас и страны в целом. Именно поэтому подход команды Веселого острова отличается системностью и высоким уровнем ответственности. Более 25 лет инвестор и идейный вдохновитель Веселого острова Андрей Добров вкладывает существенные ресурсы в благотворительные проекты в Новосибирске, особенно связанные с развитием детей и института семьи, создавая программы помощи для детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживая детские социальные учреждения. Именно поэтому принципы безопасности, комфорта и развития всегда на первом месте компании.

Веселый остров ждёт всех жителей Бердска и гостей города каждый день. 15 мая мы подготовили для Вас программу открытия, наполненную массой положительных эмоций.


Адрес: Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 1/1, 2 этаж
Тел.: + 7 383 211-29-95
Ежедневно: с 10:00 до 21:00
https://veselyostrov.ru/

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интерактивный парк. Семейный развлекательный центрВеселый островверевочный парк
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