Что меняют в правилах оборота гражданского оружия после расстрела детей в гимназии №175 Казани: Чек-лист из семи пунктов
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Что меняют в правилах оборота гражданского оружия после расстрела детей в гимназии №175 Казани: Чек-лист из семи пунктов

12:31:415/14/2021,Марина ВолковаФото: pixabay
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19-летний Ильназ Галявиев купил ружье Hatsan Escort PS 12-го калибра и расстрелял детей и педагогов.

пистолет
Правила оборота гражданского оружия изменят

Стрельба в Казани потрясла не только России, но и весь мир. И это не удивительно, ведь не часто случается так, что 19-летний выпускник школы врывается в свое бывшее учебное заведение с Hatsan Escort PS 12-го калибра и убивает 7 детей, учителя и сотрудника школы.

Инцидент произошел 11 мая в гимназии №175 Казани. Педагоги до сих пор в шоке от случившегося. Ведь Ильназ Галявиев возомнив себя богом, расстрелял 8А класс. В панике дети выпрыгивали из окон 3-го этажа. Из-за трагедии в Казани объявили 12 мая днем Траура. Всех убитых похоронили в этот же день.

Позднее о случившемся высказался президент России Владимир Путин. Он поручил Росгвардии «срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия».

Некоторые предложили вернуть смертную казнь. Большинство заявило, что нужно изменить правила гражданского оборота оружия. Рассказываем, что предложено изменить в правилах оборота оружия для гражданских.

1. Повысить возраст, дающий право на покупку гражданского оружия, с 18 лет до 21 года.
2. Медицинские справки на оружие предложено выдавать не в частных клиниках, а в государственных.
3. Всех желающих получить такую справку нужно протестировать на состояние психики.
4. Тем, кто впервые планирует получить такую справку, обязаны пройти, как он выразился, «курс молодого бойца».
5. Полуавтоматическое гладкоствольное оружие приравнять к нарезному с точки зрения стажа – его, как сейчас нарезное, можно купить только после 5 лет владения простым гладкоствольным.
6. Создать систему электронного учета и контроля за оборотом оружия и патронов.
7. Лицензию на владение оружием не выдадут тем, кто имеет две и более судимости, а так же тех, кто привлечен к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде.

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чек-листоборот гражданского оружияизменят правила
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