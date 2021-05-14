В Москве отключили отопление 14 мая 2021

Системы теплоснабжения более 74 тыс. зданий столицы, в том числе более 34 тыс. жилых домов, переведены на летний режим работы.
Специалисты комплекса городского хозяйства уже готовятся к предстоящему отопительному сезону. Они проведут гидравлические испытания, которые позволят выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и вовремя их ликвидировать. Уточним, что в это время в столице отключат горячую воду.
Системы регенерации и подачи тепла в Москве включают 13 ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч километров тепловых магистралей. Специалисты проверят все из них и при необходимости отремонтируют поврежденные участки, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.