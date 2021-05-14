В Москве отключили отопление 14 мая 2021
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В Москве отключили отопление 14 мая 2021

3:04:075/14/2021Фото: pixabay.com
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Отопление отключили более чем в 74 тысячах зданий.

Специалисты уже начали подготовку к следующему отопительному сезону

Системы теплоснабжения более 74 тыс. зданий столицы, в том числе более 34 тыс. жилых домов, переведены на летний режим работы.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже готовятся к предстоящему отопительному сезону. Они проведут гидравлические испытания, которые позволят выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и вовремя их ликвидировать. Уточним, что в это время в столице отключат горячую воду.

Системы регенерации и подачи тепла в Москве включают 13 ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч километров тепловых магистралей. Специалисты проверят все из них и при необходимости отремонтируют поврежденные участки, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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