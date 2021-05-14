Как выглядит пляж "Дюны" накануне пляжного сезона-2021 в Бердске, смотрите на фото
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Как выглядит пляж "Дюны" накануне пляжного сезона-2021 в Бердске, смотрите на фото

2:47:465/14/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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Здесь летом яблоку негде упасть, но сейчас пляж безлюден. Чем можно заняться на дюнах пока вода ещё холодная, а купание запрещено, и почему этот пляж так популярен смотрите в новом фоторепортаже «Курьер. Среда. Бердск».

Пляж Дюны
Пляж Дюны
Сюжет: Пляжи Бердска в 2021 году
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Здесь летом яблоку негде упасть, но сейчас пляж безлюден. Чем можно заняться на дюнах пока вода ещё холодная, а купание запрещено, и почему этот пляж так популярен смотрите в новом фоторепортаже «Курьер. Среда. Бердск».

Пляж отделён от леса автодорогой, поэтому на его золотистом песке жарить шашлыки куда безопаснее, чем под кронами деревьев, как, например, на Бердской Косе, где установлены достаточно строгие правила.

По этой автодороге, кстати, на пляж попасть очень просто — остановка «Дюны» находится прямо на пляже, что тоже повышает у бердчан и гостей нашего города популярность отдыха здесь относительно других пляжей.

Пользование кабинками для переодевания бесплатное. Берег чистый, здесь тщательно убираются. Есть на Дюнах и медпункт, около которого в купальный сезон дежурят спасатели. Пока здесь никого нет - купание официально запрещено. Под водой берег крутой, относительно других пляжей Бердска, глубина начинается почти сразу. Это привлекает любителей поплавать. Но вода на Дюнах из-за этого немного холоднее.

В этом месте так же расположено небольшое поле для пляжного волейбола с сеткой. Желающие могут привезти свой мячик и провести время за увлекательной подвижной игрой.

Благодаря удалённости от леса бердчане любят жарить здесь шашлыки
Благодаря удалённости от леса бердчане любят жарить здесь шашлыки

На пляже есть кабинки для переодевания. Ими можно пользоваться бесплатно
На пляже есть кабинки для переодевания. Ими можно пользоваться бесплатно

Волейбольное поле
Волейбольное поле

На пляже есть медпункт. В пляжный сезон здесь дежурят спасатели.
На пляже есть медпункт. В пляжный сезон здесь дежурят спасатели.

Пляж отделяет от леса автодорога. Остановка находится прямо на пляже, что очень удобно.
Пляж отделяет от леса автодорога. Остановка находится прямо на пляже, что очень удобно.

Дорога с пляжа в сторону центра Бердска
Дорога с пляжа в сторону центра Бердска

Пока что купание запрещено.
Пока что купание запрещено.

Под водой достаточно крутой берег - относительно местных пляжей на Дюнах глубина начинается быстро.
Под водой достаточно крутой берег - относительно местных пляжей на Дюнах глубина начинается быстро.

Вода здесь из-за глубины немного холоднее, чем в других местах.
Вода здесь из-за глубины немного холоднее, чем в других местах.

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