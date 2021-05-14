Коронавирус вызывает импотенцию, доказали ученые

Теперь у мужчин есть еще одна веская причина сделать вакцину от COVID-19 - врачи подозревают, что новый коронавирус может затруднить выполнение упражнений в спальне, пишет medicalxpress.com.
Как? Уже известно, что коронавирусная инфекция поражает кровеносные сосуды, и сосуды, снабжающие кровью половой член, не являются исключением.
Исследователи, вооруженные электронным микроскопом, обнаружили частицы коронавируса в образцах ткани полового члена, взятых у двух бывших пациентов с COVID-19, которые стали импотентами после заражения, произошедшего шесть и восемь месяцев назад.
Дальнейшее исследование выявило доказательства повреждения кровеносных сосудов в пенисах пациентов с COVID-19 по сравнению с двумя другими мужчинами с эректильной дисфункцией, которые никогда не были инфицированы, сообщили 7 мая исследователи во Всемирном журнале мужского здоровья .
«Мы обнаружили, что вирус поражает кровеносные сосуды, снабжающие пенис, вызывая эректильную дисфункцию», - сказал старший научный сотрудник доктор Ранджит Рамасами, директор программы репродуктивной урологии в Медицинской школе Миллера Университета Майами. «Сами кровеносные сосуды работают со сбоями и не могут обеспечить достаточное количество крови для проникновения в половой член для эрекции».
Рамасами сравнил это с повреждением органов в легких, почках и головном мозге, обнаруженным у пациентов с COVID-19.
«Мы думаем, что пенис также может быть затронут аналогичным образом», - сказал Рамасами. «Мы не думаем, что это временный эффект. Мы думаем, что это может быть постоянным».
Новый отчет был посвящен двум выздоровевшим пациентам с COVID-19, перенесшим операцию по протезированию полового члена по поводу эректильной дисфункции. У обоих мужчин была нормальная эректильная функция до заражения.
Один из мужчин тяжело заболел COVID-19 и провел две недели в больнице, прежде чем выздоровел, но в остальном у него не было хронических проблем со здоровьем.
У другого мужчины был относительно легкий случай COVID-19, но он страдал от закупорки артерий и высокого кровяного давления, прежде чем заразился.
У обоих мужчин все еще были частицы COVID-19 в тканях полового члена, а также доказательства эндотелиальной дисфункции - состояния, при котором выстилки мелких кровеносных сосудов не функционируют должным образом и не могут обеспечить адекватное кровоснабжение различных частей тела.
Для сравнения, у двух мужчин без COVID, перенесших операцию по поводу эректильной дисфункции, не было доказательств такого же повреждения мелких кровеносных сосудов в их пенисах.
«Я думаю, что это, вероятно, не то, что мужчины обсуждают сейчас со всеми происходящими событиями», - сказал Рамасами. «Я почти уверен, что в ближайшие шесть месяцев или один год мы, вероятно, лучше поймем истинную распространенность эректильной дисфункции среди COVID-положительных мужчин».
Имеет смысл, что COVID-19 может таким образом влиять на мужчин, учитывая способность вируса вызывать воспаление и повреждение кровеносных сосудов, сказал доктор Эш Тевари, председатель урологии Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке. .
Однако Тевари предупредил, что мужчинам не следует паниковать, пока не будут проведены дополнительные исследования.
«Один или два пациента не подтверждают факт, но это стоит исследовать с нашей точки зрения», - сказал Тевари. «COVID - это эндотелиальная дисфункция. Маленькие артерии сердца могут поражаться так же, как кровеносные сосуды полового члена ».
Рамасами призвал бывших пациентов с COVID-19, которые сейчас страдают эректильной дисфункцией, обратиться за медицинской помощью.
«Не думайте, что это что-то исчезнет само по себе. Мы думаем, что это может быть долговременным, а не временным эффектом», - сказал Рамасами.
Есть еще один совет, который он дает мужчинам, обеспокоенным этим.
«Не болейте COVID. Сделайте прививку, чтобы не заразиться COVID», - сказал Рамасами.