NASA: 22 астероида пролетят с 15 по 31 мая около земли в мае 2021 года: есть ли среди них опасные

Во второй половине мая 2021 года мимо Земли промчатся 22 астероида разных размеров. Самый крупный из них - 220 метров, пролетит мимо Земли 27 мая. Потенциально опасных астероидов нет.
15 мая - астероид 2021 JL5 в 04:37 - 17 м
15 мая - астероид 2021 JO2 в 17:06 - 31 м
15 мая - астероид 2021 JR2 в 19:19 –77 м
16 мая - астероид 2021 JM3 в 00:03 - 23 м
16 мая - астероид 2021 JE2 в 13:38 –49 м
16 мая - астероид 2021 JU2 в 16:05 –49 м
17 мая - астероид 2021 JA5 в 19:34 –28 м
18 мая - астероид 2021 JY5 в 08:25 - 20 м
18 мая - астероид 2021 JF3 в 08:49 –96 м
18 мая - астероид 2021 JR4 в 10:09 - 59 м
18 мая - астероид 2012 UV136 в 20:57 - 45 м
20 мая - астероид 2021 JJ3 в 07:37 - 48 м
20 мая - астероид 2021 JE1 в 19:57 - 27 м
22 мая - астероид 2021 HJ2 в 00:18 - 110 м
23 мая - астероид 2021 JJ5 в 07:16 - 56 м
24 мая - астероид 2021 FN4 в 14:18 - 140 кв.м
25 мая - астероид 2021 HD3 в 03:37 –79 м
25 мая - астероид 2013 г., выпуск 11 в 09:26 - 13 м
26 мая - астероид 2021 JG1 в 14:23 - 68 м
27 мая - астероид 2021 JF1 в 01:10 –220 м
27 мая - астероид 2021 JX2 в 16:48 - 24 м
28 мая - астероид 2021 JP3 в 13:04 - 37 м