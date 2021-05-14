NASA: 22 астероида пролетят с 15 по 31 мая около земли в мае 2021 года: есть ли среди них опасные
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NASA: 22 астероида пролетят с 15 по 31 мая около земли в мае 2021 года: есть ли среди них опасные

7:20:115/14/2021Фото: pxhere
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Узнайте, есть ли опасность для Земли во второй половине мая 2021 года. Указываем даты приближения астероидов и их размеры.

космос
Почти ежедневно пролетают по 3 астероида

Во второй половине мая 2021 года мимо Земли промчатся 22 астероида разных размеров. Самый крупный из них - 220 метров, пролетит мимо Земли 27 мая. Потенциально опасных астероидов нет.

15 мая  - астероид 2021 JL5 в 04:37 - 17 м

15 мая  - астероид 2021 JO2 в 17:06  - 31 м

15 мая - астероид 2021 JR2 в 19:19 –77 м

16 мая - астероид 2021 JM3 в 00:03  - 23 м

16 мая - астероид 2021 JE2 в 13:38 –49 м

16 мая - астероид 2021 JU2 в 16:05 –49 м

17 мая - астероид 2021 JA5 в 19:34 –28 м

18 мая - астероид 2021 JY5 в 08:25  - 20 м

18 мая - астероид 2021 JF3 в 08:49 –96 м

18 мая - астероид 2021 JR4 в 10:09  - 59 м

18 мая - астероид 2012 UV136 в 20:57  - 45 м

20 мая - астероид 2021 JJ3 в 07:37  - 48 м

20 мая - астероид 2021 JE1 в 19:57  - 27 м

22 мая - астероид 2021 HJ2 в 00:18  - 110 м

23 мая - астероид 2021 JJ5 в 07:16  - 56 м

24 мая - астероид 2021 FN4 в 14:18  - 140 кв.м

25 мая - астероид 2021 HD3 в 03:37 –79 м

25 мая - астероид 2013 г., выпуск 11 в 09:26  - 13 м

26 мая - астероид 2021 JG1 в 14:23  - 68 м

27 мая - астероид 2021 JF1 в 01:10 –220 м

27 мая - астероид 2021 JX2 в  16:48  - 24 м

28 мая - астероид 2021 JP3 в 13:04  - 37 м

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