Путин возмущен: Украину превращают в антипод России. Всех, кто работает с РФ будут сажать?
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Путин возмущен: Украину превращают в антипод России. Всех, кто работает с РФ будут сажать?

7:21:325/14/2021Фото: Кремлин.ру
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По словам российского президента, "там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля".

Путин провел встречу с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин 13 провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля. Перед обсуждение вопросов повести глава государства попросил коллег высказаться о ситуации на Ближнем Востоке, по поводу обострившегося палестино-израильский конфликт. По словам Путина, это важно, поскольку происходит в непосредственной близости от российских границ и "напрямую затрагивает интересы нашей безопасности".

Кроме того, президент попросил членов Совбеза прокомментировать то, что сейчас происходит на Украине.

"Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - оценил ситуацию российский лидер.

По его словам, "там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля".

"Закрываются общенациональные средства массовой информации... По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой", - добавил Путин.

Он считает, что "решения явно политические и избирательные", направлены только против тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией.

Президент РФ заявил, что этот вопрос всегда находится "в поле внимания" и что Россия будет реагировать на угрозы.

"Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?", - возмутился Владимир Путин.

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