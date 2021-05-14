Борец из Бердска воровал смартфоны и золотые цепочки во время спаррингов: Суд огласил приговор
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Борец из Бердска воровал смартфоны и золотые цепочки во время спаррингов: Суд огласил приговор

7:46:205/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За три недели мужчина разжился тремя дорогими гаджетами. Кроме телефонов, осужденный не брезговал и украшениями своих учеников.

Суд огласил приговор спортсмену

Борец из Бердска проведет в колонии строго режима 3,3 года. Суд приговорил его за кражи сотовых телефонов во время обучения молодых парней борьбе.

Приемы самообороны осужденный давал прямо во дворах, во время спаррингов он умудрялся вытаскивать телефоны из карманов доверчивых учеников. Проведя три недели «тренировок» он разжился тремя дорогими смартфонами.

24 декабря борец не признал сына своей знакомой и украл его телефон. Мать пострадавшего узнала об этом и написала заявление в полицию.

Позже выяснилось, что спортсмен уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи телефонов и цепочек, которые снимал с учеников прямо во время спаррингов.

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