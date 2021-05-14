Родные погибшей 4-месячной девочки винят в смерти ее мать

2 мая 2021 года в Новосибирске умерла четырехмесячная девочка. Дядя погибшего ребенка считает ее мать — свою сестру — виноватой в смерти дочери.
«Пьяный сожитель моей сестры выгнал её из дома ночью. Сестра была тоже пьяная. Утром попала домой, а девочка мёртвая. Что делать? Кого винить?», – сокрушается мужчина.
Дело в том, что шесть лет назад произошла подобная трагедия с сыном женщины. Он тоже умер во сне. В отношении двоих детей она уже лишена родительских прав, их воспитывают приемные родители. Восьмилетняя дочь живет с матерью, но старается ночевать то у бабушки, то у других родственников.
«Шесть лет назад мой племянник умер во сне, когда она спала пьяная. Сестра стояла на учёте в службе опеки, постоянно пила. Полгода назад писал заявление в службу опеки, что она пьёт и не осуществляет присмотра за ребёнком. Много раз звонили туда я и бабушка», – говорит брат женщины.
После обращения мужчины в администрацию Калининского района ему пришел ответ, что с его сестрой проведена работа. По словам работников администрации, проверка показала, что в доме имеются одежда и игрушки, а со слов женщины, она не злоупотребляет алкоголем. Была проведена беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении дочери, пишут ВЕСТИ Новосибирск.