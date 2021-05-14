Членство в Единой России" приостановил сенатор из-за сбитого на Lexus дорожного знака

Сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев приостановил членство в "Единой России" по собственному желанию, сообщил 14 мая секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в официальном телеграм-канале "ЕР". Сделано это до окончания разбирательства по факту ДТП.
По словам Турчака, разбирательство "должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле". В случае, если версия Королева о случившемся "подтвердится, он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии".
Ранее Baza со ссылкой на видео и фото из соцсетей рассказала, как Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак. Предполагают, что водитель был в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении. Сам же Королев пояснил, что у него стало плохо с сердцем. Он утверждает, что пить ему противопоказано.