Членство в Единой России" приостановил сенатор из-за сбитого на Lexus дорожного знака
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Членство в Единой России" приостановил сенатор из-за сбитого на Lexus дорожного знака

6:42:195/14/2021
0

В соцсетях сообщают, что экс-губернатор Липецкой области Олег Королев в момент ДТП был пьян, он же заявляет о проблемах с сердцем.

На месте ДТП с участием менатора

Сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев приостановил членство в "Единой России" по собственному желанию, сообщил 14 мая секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в официальном телеграм-канале "ЕР". Сделано это до окончания разбирательства по факту ДТП.

По словам Турчака, разбирательство "должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле". В случае, если версия Королева о случившемся "подтвердится, он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии".

Ранее Baza со ссылкой на видео и фото из соцсетей рассказала, как Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак. Предполагают, что водитель был в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении. Сам же Королев пояснил, что у него стало плохо с сердцем. Он утверждает, что пить ему противопоказано.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мусульманские праздники в мае, июне и июле 2021 года: детальный календарь
    6:20:16 5/14/2021
    Мусульманские праздники в мае, июне и июле 2021 года: детальный календарь
    БердскСжигавшего мусор в бочке и спалившего 1600 кв. метров поля дачника в Бердске наказали за нарушение особого режима
    6:10:54 5/14/2021
    Сжигавшего мусор в бочке и спалившего 1600 кв. метров поля дачника в Бердске наказали за нарушение особого режима
    БердскПоможет ли "Единая Россия" включить единственный фонтан Бердска?
    6:09:38 5/14/2021
    Поможет ли "Единая Россия" включить единственный фонтан Бердска?
    Мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на землю: это самый крупнейший космический удар за два три года
    5:41:20 5/14/2021
    Мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на землю: это самый крупнейший космический удар за два три года
    В Новосибирске приняли сигнал о бедствии с воздушного судна в Красноярском крае
    5:25:55 5/14/2021
    В Новосибирске приняли сигнал о бедствии с воздушного судна в Красноярском крае
    Актриса из фильма "Улицы разбитых фонарей" Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни
    5:21:27 5/14/2021
    Актриса из фильма "Улицы разбитых фонарей" Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни
    Лунный календарь на зачатие девочки с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    5:20:43 5/14/2021
    Лунный календарь на зачатие девочки с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    БердскЛетние каникулы 2021: Когда начнутся у школьников России
    5:17:48 5/14/2021
    Летние каникулы 2021: Когда начнутся у школьников России
    Глава РПЦ попросил женщин отдать детей церкви вместо аборта
    5:09:52 5/14/2021
    Глава РПЦ попросил женщин отдать детей церкви вместо аборта
    Более 10 тысяч ежедневно: показатели вакцинации от коронавируса выросли в регионе
    5:03:34 5/14/2021
    Более 10 тысяч ежедневно: показатели вакцинации от коронавируса выросли в регионе