Поможет ли "Единая Россия" включить единственный фонтан Бердска?
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Поможет ли "Единая Россия" включить единственный фонтан Бердска?

6:09:385/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Возле закрытого фонтана стоит щит, на котором размещена информация о том, что «Благоустройство городского парка культуры и отдыха организованно по инициативе партии «Единая Россия». Бердчане ждут, когда заработает фонтан.

Фонтан в городском парке не работает

Весна — замечательное время года. Вновь зеленеют деревья в городском парке, уже выросла яркая зеленая трава, на клумбах цветут тюльпаны. И только фонтан молчит. Чащу фонтана наглухо закрыли досками. А ведь было очень красиво, когда фонтан работал. Дети и взрослые любовались струями воды, летящими в небо. А вечерами влюбленные приходили полюбоваться на переливающие всеми цветами радуги потоки воды — работала и подсветка фонтана.
- Нужен ли бердчанам этот фонтан?- такой вопрос задал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 мая, отдыхающим в парке жителям города.
- Да, несомненно нужен. Это было красиво. Во всех городах есть фонтаны, они украшают нашу жизнь, - ответила бердчанка, севшая передохнуть на лавочку.
- Да, фонтан нужен. Я уж старый, для меня что стараться. Вот дети любят смотреть на потоки воды, хоть полюбуются, - говорит пожилой мужчина.
- Нужен фонтан, конечно, с фонтаном жить веселей. И красивей, - отвечают трое парней, спешащих по аллее парка.
- У нас возле «Родины» давно работает фонтан. Я тут редко бываю, но считаю, что тут нужен фонтан. Это украсило бы парк. И у людей настроение поднимается, когда работают фонтаны, - сказала бердчанка, сидящая на лавочке на аллее.

Возле закрытого фонтана стоит щит, на котором размещена информация о том, что «Благоустройство городского парка культуры и отдыха организованно по инициативе партии «Единая Россия».
Откроют ли в этом году фонтан в городском парке, «Курьер. Среда. Бердск» спросил в администрации Бердска сегодня, 14 мая .
- Будет работать. Проводятся ремонтно- восстановительные работы,- ответила вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Чаша фонтана в городском парке зашита досками

На деревьях уже распустились листочки, а фонтан молчит

Благоустройство городского парка культуры и отдыха организовано по инициативе партии "Единая Россия"

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веснагородской паркфонтан
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Нужен ли фонтан в городском парке Бердска?

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