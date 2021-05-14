Сжигавшего мусор в бочке и спалившего 1600 кв. метров поля дачника в Бердске наказали за нарушение особого режима
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Сжигавшего мусор в бочке и спалившего 1600 кв. метров поля дачника в Бердске наказали за нарушение особого режима

6:10:545/14/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Жительница Бердска также осуществляла сжигание мусора и засохшей травы вдоль проезжей части в лесном массиве между бердскими дачными  «Залив» и «Борвиха». И на нее составили протокол.

Пал травы
Житель Бердска, сжигавший траву в бочке и вызвавший ландшафтный пожар, ожидает наказания

В Бердске наказали двух местных жителей, сжигавших мусор и сухую траву. В Татарском районе - тракториста, от окурка которого разгорелся лесной пожар. В регионе продолжается пожароопасный период. Жилой сектор и дачные участки – зона повышенной пожароопасности. Сжигание травы и мусора, разведение открытого огня, брошенные горящие спички – наиболее частые причины пожаров на садовых участках, прилегающих территориях общего пользования, а также в зоне жилого сектора.

6 мая сжигавший мусор и сухую траву в металлический бочке на садовом участке бердского СНТ «Лесное» дачник допустил возгорание ландшафтного пожара на площади 1,6 тысяч кв. м. Накануне жительница Бердска также осуществляла сжигание мусора и засохшей травы вдоль проезжей части в лесном массиве между бердскими дачными  «Залив» и «Борвиха». Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, они привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). На нарушителей составлены протоколы – граждане ожидают решения государственных инспекторов по пожарному надзору.

Ведется административное расследование по факту лесного пожара в Татарском районе. Тракторист, находясь на сельскохозяйственных работах, бросил непотушенный окурок. От сильного порыва ветра окурок разгорелся, что привело к лесному пожару. Данный гражданин сотрудниками отдела лесных отношений по Татарскому району будет привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.8.32 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Решение по делу вынесет суд.

В Карасукском районе сотрудниками отдела лесных отношений установлен гражданин, который разжёг костер под пологом леса. По факту данного нарушения составлен административный протокол по ст. 20.6.1. КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Случаи поджога травы на землях сельхозназначения зафиксированы в течение последних трех суток в Татарском, Убинском, Тогучинском и Коченевском районах. Несколько сельхозпроизводителей региона оштрафованы за нарушение противопожарных правил. Вместе с тем, сельхозпредприятия и фермеры региона ежедневно помогают односельчанам предотвращать и тушить пожары, зачастую одними из первых приходят на помощь, снимая с полевых работ задействованную на посевной технику.

В течение пожароопасного сезона в регионе, а он продлен, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до 23 мая 2021 года, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров: тел. 8 (383) 200-10-35. Работает единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

Для справки

В условиях особого противопожарного режима вводится запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов и договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по мониторингу и обеспечению пожарной, санитарной безопасности в лесах, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, туристических базах и базах отдыха.

Категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, а также запускать фейерверки в поселениях и на расстоянии менее одного километра от лесов.

В условиях особого противопожарного режима сотрудниками МЧС России совместно с представителями других ведомств, организаций, местных властей и добровольцев усилен надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Размер наложения административного наказания в виде штрафов увеличен в два раза: на граждан – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

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