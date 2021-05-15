Космические поздравления на День астрономии 15 мая для мечтателей
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Космические поздравления на День астрономии 15 мая для мечтателей

3:00:155/15/2021Фото: pixabay
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Не поздравить астронома — это все же беспредел! Сегодня важный день, никто ведь не задумывается, что астрономия положила начало освоению космоса человечеством.

День астрономии

Галактик беспредельность и миров,
Протуберанцев взрывы и кометы,
Все видят астрономы и рассветы
Встречают с небом, космос их любовь!
Вселенной тайны манят вновь и вновь,
Вы с детства быть учеными мечтали,
Желаем, чтоб созвездия сверкали,
Здоровье вам и радость посылали!

***

Космос Вас любит и звезды сияют,
Пусть только радость в пути окрыляет!
Много вселенских тайн вы открыли,
Чтобы в веках люди вас не забыли!
Пусть рядом будет только победа,
Новые звезды, безбрежное небо,
Яркое солнце и радость в глазах,
Свет и любовь в вечно юных сердцах!

***

С днём астрономии тех, кто мечтает
И в своих снах млечный путь облетает!
Всех, кто с подзорной трубой неразлучен,
Должен быть космос детально изучен!
Всем астрономам желаю открытий!
В жизни счастливых, желанных событий!

***

Не поздравить астронома — это все же беспредел! Сегодня важный день, никто ведь не задумывается, что астрономия положила начало освоению космоса человечеством. Звучит величественно и гордо, так что не забывайте об этом. Пусть люди знают, что труд ваш очень важен!

Источник: pozdravim

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