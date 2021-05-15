Поздравление с Днем климата 15 мая: поздравления для метеорологов

Метеорологи, примите
В свой добрый праздник поздравления,
Желаю добрых вам прогнозов.
Циклонов счастья, вдохновения.
Любви пускай скорей накроет
Вас сильный мощный ураган,
А ветер денежный нагонит
Купюры крупные в карман.
***
Непросто предсказать погоду,
Но в деле этом вы, конечно, лучше всех.
Гроза ли будет, иль под чистым небосводом
День следующий пройдет-то без помех.
Метеорологов сердечно поздравляем!
Сопутствует удача вам пускай во всем,
Здоровья крепкого и бодрости желаю,
Сердца искрятся ваши пусть теплом.
***
Летит по небу зонд,
Погоду предвещает,
И очень повезёт,
Когда он угадает.
Так пусть прогнозы все
Точнее удаются,
В работе ждёт успех,
И премии польются!
Метеоролог, будь
Всегда в центре событий,
И пусть ведёт твой путь
К чреде больших открытий!
***
Природа каждый день
Готовит нам сюрприз,
А вам — предугадать
Ее любой каприз.
Мы знаем, как непросто
Ошибок избежать.
Желаем со вниманьем
Ее нравы изучать.
Настойчиво, упорно —
С ней будете на «ты».
А мы свои все планы,
Надежды и мечты
Лишь вам, друзья, доверим.
С прогнозом мысли сверим.
Вам низко поклонимся,
Что были вы так близко
К природным хитрым сказкам
И дали нам подсказку.
***
В наш смутный век не рак, не мерзкая проказа или смертоносный СПИД,
И не потоп, ни даже перемена климата большая –
Лукавый призрак «толерантного» и «цифрового» рая
Всей жизни на планете гибелью реальною грозит,
Что, агрессивней год от года, наступает, обольстителен на вид,
Как ураган людские души и сердца опустошая,
Везде безжалостно растительный покров уничтожая
Её, совсем как ненасытный беспощадный паразит.
Источник: sunhome.ru, pozdravok.ru