Поздравление с Днем климата 15 мая: поздравления для метеорологов
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Поздравление с Днем климата 15 мая: поздравления для метеорологов

1:00:005/15/2021Фото: pixabay
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Празднование Международного дня климата проводится каждый год 15 мая. Инициатива его создания принадлежит сообществу метеорологов.

Международный день климата

Метеорологи, примите
В свой добрый праздник поздравления,
Желаю добрых вам прогнозов.
Циклонов счастья, вдохновения.

Любви пускай скорей накроет
Вас сильный мощный ураган,
А ветер денежный нагонит
Купюры крупные в карман.

***

Непросто предсказать погоду,
Но в деле этом вы, конечно, лучше всех.
Гроза ли будет, иль под чистым небосводом
День следующий пройдет-то без помех.

Метеорологов сердечно поздравляем!
Сопутствует удача вам пускай во всем,
Здоровья крепкого и бодрости желаю,
Сердца искрятся ваши пусть теплом.

***

Летит по небу зонд,
Погоду предвещает,
И очень повезёт,
Когда он угадает.

Так пусть прогнозы все
Точнее удаются,
В работе ждёт успех,
И премии польются!

Метеоролог, будь
Всегда в центре событий,
И пусть ведёт твой путь
К чреде больших открытий!

***

Природа каждый день
Готовит нам сюрприз,
А вам — предугадать
Ее любой каприз.
Мы знаем, как непросто
Ошибок избежать.
Желаем со вниманьем
Ее нравы изучать.
Настойчиво, упорно —
С ней будете на «ты».
А мы свои все планы,
Надежды и мечты
Лишь вам, друзья, доверим.
С прогнозом мысли сверим.
Вам низко поклонимся,
Что были вы так близко
К природным хитрым сказкам
И дали нам подсказку.

***

В наш смутный век не рак, не мерзкая проказа или смертоносный СПИД,
И не потоп, ни даже перемена климата большая –
Лукавый призрак «толерантного» и «цифрового» рая
Всей жизни на планете гибелью реальною грозит,
Что, агрессивней год от года, наступает, обольстителен на вид,
Как ураган людские души и сердца опустошая,
Везде безжалостно растительный покров уничтожая
Её, совсем как ненасытный беспощадный паразит.

Источник: sunhome.ru, pozdravok.ru

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