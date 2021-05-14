С Днем кровельщика 15 мая 2021: поздравления для специалистов

Не уверен, хватит слов ли,
Только всех я заглушу –
Лучшего спеца по кровле
Нынче поздравлять спешу!
Пусть весь мир меня услышит
В этот день и в этот час,
И пускай не едет крыша
Ни под Вами, ни у Вас!
Автор: Алексей Резников
Когда ветра бушуют, когда идут дожди,
Работу пребольшую ты, кровельщик, веди,
Чтобы никогда не тронул тебя тот ветер злой –
По крыше ты лавируй, играй своей судьбой!
Желаю много счастья, огромнейшей любви,
Чтобы крыл ты все напасти и горести свои,
Чтобы жил всегда спокойно и нам дарил тепло,
Смеялся бы довольно всем бедам ты назло!
Автор: Елена Тихонова
Каждую третью субботу мая
Кровельщик каждый свой день отмечает,
В стройке любой без него никуда,
Кровля нужна людям, как и вода!
Я и тебя от души поздравляю,
Кровельщик лучший ты самый, я знаю!
Пусть в сложном деле успех бережет,
Крыша любви, счастья век не течет!
Автор: Ольга Фурсова
Чтобы руки умелые и движения смелые
Надежный кров сумели возвести.
Чтобы работа ладилась под песни весенние,
Награда пусть ждёт впереди.
С днем кровельщика! Пусть охраняют
Вас ангелы от всей беды.
В сердце любовь, в руках огонь пылает,
Счастье и везение, чтобы рядом шли!
Автор: Тетяна Жмурко
Без крыши над головой,
Никто не бывает счастлив.
А труд благородный твой,
Спасает людей от ненастий!
В день кровельщика тебе
Желаю большого чуда!
Пускай и в твоей судьбе,
Под крышей уютно будет!
Автор: Екатерина Лымарь
Источник: pozdrav.ru