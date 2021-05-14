Переселение граждан из аварийного жилья ускорили в России с 14 мая 2021
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Переселение граждан из аварийного жилья ускорили в России с 14 мая 2021

11:36:555/14/2021Фото: pixabay.com
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Только в 2020 году новое жильё получили почти 130 тысяч россиян.

Правительство поможет ускорить переселение граждан из аварийного жилья

У регионов появится возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды. Таким образом, реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет проходить ускоренными темпами.

Выступая с ежегодным отчётом Правительства в Государственной Думе, Михаил Мишустин отметил, что расселение аварийного жилья идёт опережающими темпами. Так, только в 2020 году новое жильё получили почти 130 тысяч человек.

Говоря о строительной отрасли в целом, Михаил Мишустин напомнил, что пандемия стала для неё серьёзным вызовом. Тем не менее впервые за много лет индустрия пережила кризисные явления без потерь.

«Удалось ввести свыше 80 млн квадратных метров жилья. Это показатель, сопоставимый с 2019 годом», – сказал глава Правительства.

По его словам, избежать банкротства застройщиков удалось благодаря прорыву в регулировании и развитию ипотечных программ.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 марта 2019 года №278.

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