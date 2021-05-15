В Греции 14 мая начался туристический сезон: страна открыла границы

14 мая в Греции начинается туристический сезон, и как правительство, так и туристические операторы надеются, что соблазн солнца, песка и моря принесет столь необходимый прирост доходов после неудачного сезона отпусков в прошлом году, пишет medicalxpress.com.
«Мы поднимаем якорь», - заявил министр туризма Гарри Теохарис, открывая курортный сезон в четверг вечером из древнегреческого храма Посейдона на мысе Сунион, недалеко от Афин.
«Мы оставляем позади темные тучи страха и незащищенности», - добавил он, заявив, что иностранные туристы стремились вернуться в страну, чтобы насладиться солнцем и бирюзовой водой.
Объявление не могло появиться достаточно скоро, чтобы рестораторы и владельцы кафе с нетерпением готовились к возвращению посетителей после долгих страданий от мер изоляции от коронавируса.
«Мы надеемся на хороший сезон ... и чтобы люди выбрали нашу страну и наш остров», - сказал Александрос Кукуракис, расставляя столы и стулья в своем ресторане недалеко от старого города Ханья на острове Крит.
«Мы переживаем трудный период, но при этом продолжаем принимать меры предосторожности».
Согласно правительственным постановлениям, объявленным в среду, любой, кто едет на греческие острова по морю или воздуху, должен предъявить свидетельство о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.
Ведущий европейский туроператор TUI запланировал до конца мая 120 рейсов в Грецию, из которых первые шесть приземлятся в пятницу, а еще 15 - в субботу.
Около 40 прибывающих международных рейсов ожидается в 14 региональных аэропортах Греции в пятницу и еще 110 в субботу.
На большинстве островов меньше медицинских учреждений, чем на материке, и в настоящее время проводится инициатива по вакцинации местного населения.
По всей стране уже проведено почти четыре миллиона вакцинаций, в том числе около 1,4 миллиона двойных доз в стране, где проживает 10,8 миллиона человек.
В результате ранней неудачи Великобритания включила Грецию в список путешествующих из янтаря, а это означает, что возвращающимся британцам грозит как минимум пять дней карантина.
В связи с тем, что для путешественников по всей Европе все еще действует ряд ограничений, греческие отельеры ожидают оживления в туристическом секторе с конца июня или начала июля, наряду с более высокими показателями вакцинации.
Гостиничный бизнес
«На данный момент у нас нет бронирования, и в эту пятницу будут работать только 15–20 процентов отелей, а остальные откроются постепенно до конца июня», - сказал Григорис Тасиос, президент греческой федерации отельеров.
Пандемия сильно повлияла на экономику Греции, в значительной степени зависящую от туристического сектора, на который приходится более 20 процентов ВВП.
По данным Института Конфедерации туризма Греции (INSETE), доходы от туризма упали до 4,28 млрд евро (5,0 млрд долларов США) в 2020 году с 18 млрд евро в 2019 году, в то время как количество прибытий туристов упало на 76,5% до 7,4 млн.
Правительство Греции, а также другие зависящие от туризма южные страны ЕС хотят, чтобы Брюссель быстро согласовал проездной сертификат, который позволил бы людям, которые были вакцинированы, иметь отрицательный тест или антитела, перемещаться без карантина.
Открытие туристического сектора связано с тем, что грекам также будет разрешено свободно перемещаться по стране впервые с ноября.
«В прошлом году все было размыто, теперь мы вступаем в другой туристический сезон», - сказал Джордж Сегредос, владелец пляжного бара на острове Кос.
«Мы стремимся получить около половины доходов за 2019 год», - сказал он AFP.
Но не все туристические направления будут доступны.
Греческий остров Калимнос по-прежнему находится под строгой изоляцией из-за множества недавних инфекций, что подчеркивает, насколько хрупкой и нестабильной остается ситуация.
«Мы готовились к открытию в начале мая, закупили припасы и наняли персонал, и внезапно мы оказались в темно-красном цвете», - сказал Михалис Петридис, владелец пляжа и ночного бара в Калимносе.
«Это постоянное изменение правил наносит нам ущерб», - сказал он.