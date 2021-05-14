Греция разрешила въезд россиянам без ограничений с 14 мая
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Греция разрешила въезд россиянам без ограничений с 14 мая

11:01:195/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь при наличии прививочного сертификата или отрицательного ПЦР-теста туристам не нужно будет проходить карантин.

Греция разрешила въезд россиянам

Россия вошла в перечень стран, граждане которых смогут добраться до Греции любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска.

Греция отменила ограничения на взъезд для россиян и других туристов. Совместное межминистерское решение опубликовала 14 мая официальная правительственная газета, сообщает РИА Новости.

До сих пор Афины ограничивали въезд граждан России квотой - пропускали 4000 человек в неделю. Но Греция и РФ пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения.

Теперь при наличии прививочного сертификата или отрицательного ПЦР-теста туристам не нужно будет проходить карантин. Поставить прививку нужно не менее чем за две недели до поездки, тест сделать за 72 часа. Можно предъявить справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. В Греции путешественникам придется соблюдать все ограничения.

Греция ограничила въезд россиянам с 7 сентября 2020 года, разрешив въезд 500 человек в неделю. Затем решение продлевали, увеличивая квоту. И вот с 14 мая 2021 года все ограничения по числу туристов сняты.

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