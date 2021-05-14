Пашинян просит военную помощь у Путина
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Пашинян просит военную помощь у Путина

11:27:325/14/2021
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14 мая ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Однако эта договоренность была выполнена частично.

Никол Пашинян просит военную помощь у России

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в пятницу в парламенте, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи, пишет https://ru.armeniasputnik.am/

Он напомнил, что накануне провел телефонный разговор с Путиным, после чего российская сторона заявила, что Армения пока не запрашивала военной помощи.

"Этого не произошло по той простой причине, что наши подходы были по сути идентичны, и глава России тоже считает, что азербайджанские силы должны вернуться за пределы границы Республики Армения", - заявил Пашинян.
Он уточнил, что накануне была достигнута договоренность, что 14 мая ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Однако эта договоренность была выполнена частично.

"Есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян.

Минобороны Армении 12 мая подтвердило факт попытки перемещения азербайджанских войск в сторону границы на одном из участков в Сюникской области, вблизи Черного озера (Сев лич). По сообщению министерства, утром 12 мая ВС Азербайджана под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенную работу на одном из приграничных участков. После принятых армянскими подразделениями мер азербайджанские военные прекратили работу. Ведутся переговоры по урегулированию ситуации, на месте находятся и российские военные.

Помимо этого, 13 мая ВС Азербайджана попытались продвинуться в направлении Сисиана и Вардениса вновь под предлогом "уточнения границ". В тот же день и.о. главы правительства поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской области.

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