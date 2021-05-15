День отца в России в 2021 году: история праздника, традиции и как провести день
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День отца в России в 2021 году: история праздника, традиции и как провести день

2:00:365/15/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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День отца имеет американские корни - впервые его стали отмечать в 1910 году.

Этот день следует провести в кругу семьи

День отца в нашей стране появился совсем недавно и пришел из Америки. Пока он не является официальным, однако для многих важен, так как этот день можно сделать особенным для главы семьи и выразить ему любовь и благодарность. Об истории и традициях этого праздника, о том, что подарить отцу и как провести день - в нашем материале.

День отца имеет американские корни - впервые его стали отмечать в 1910 году. Появился праздник благодаря одной американке по имени Луиза Смарт Додд, которая очень сильно любила своего отца и хотела выразить ему свою благодарность.Он, ветеран войны, потерял жену, когда она родила шестого ребенка, но все же успешно воспитал всех своих детей, пожертвовав многим в жизни. В их глазах он был мужественным, любящим, добрым человеком. Луиза обратилась к властям города, где они жила, и те дали свое согласие на новый праздник.

Американским национальным праздником этот день стал только после 50-х годов прошлого века. Его отмечают каждое третье воскресенье в июне. В 2021 году это будет 20 число. В Штатах в этот день принято выказывать уважение и почести отцам, а также поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет низкий доход. Символом праздника являются розы: красные для живых, а белые - для усопших. В День отца обычно семьи собираются в тесном кругу, чтобы провести время друг с другом, а главе семейства дарят подарки. Сейчас его отмечают более чем в 20 странах мира.

В России есть особая организация, которая называется “Союз отцов” и она активно продвигает идею сделать День отца официальным праздником. Такую инициативу даже вносили на рассмотреть в Государственную думу, но ее не приняли. Рассматривал такую возможность и Владимир Путин. Несмотря на это, 20 июня 2021 года в нашей стране праздник состоится неофициально. Хотя в Липецке его отмечают на региональном уровне и даже вручают почетный знак и премию в размере 15 тыс. рублей. Такой праздник прописан в законе и в Череповце, Новосибирске и некоторых других областях России. Также во многих субъектах страны проходят так называемые “Папа-фесты”.

Этот день следует провести в кругу семьи за праздничным столом, хотя днем можно прогуляться по городу или устроить для папы необычный отдых. Например, поход на массаж или в спа-салон, прогулку на лошадях, поездку за город, посещение необычного мастер-класса или дорогого ресторана. Главное в этот день - выразить отцу признательность, любовь, показать насколько сильно его ценят в семье. Подарки дарить не обязательно, хотя подойдет даже нечто символическое. Если вы хотите сделать исключительный подарок, то можно отдать предпочтение путевке в санаторий, сделать что-нибудь именное, например, халат, футболку, спортивный костюм и т.д. Для любителей активного отдыха подойдут спортивная экипировка и аксессуары - палатка, хоккейные коньки, тренажеры, походный рюкзак, термокружка, гантели, беспроводные наушники и прочее. Кроме этого, отцу можно преподнести поездку в другой город на выходные, сертификат на полезные для здоровья процедуры, ортопедическую подушку, массажер для спины, кофемашину, набор “все для дома”, гриль или мангал. Если бюджет на подарок небольшой, то можно в качестве презента купить интересную книгу, именную кружку, рыбацкие снасти, портмоне, электробритву.

В России нет каких-то особых правил празднования Дня отца, поэтому можно проявить фантазию и сделать что-то особенное, либо провести вечер с родными людьми, потому что главное - это внимание.

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