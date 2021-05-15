Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей

12:30:095/15/2021,КЭТИ СЬЮЭЛЛ
0

Четвертый и последний ребенок королевы и Филиппа - принц Эдуард, он родился 10 марта 1964 года. Королеве было 37 лет, когда у нее родился принц Эдуард, а принцу Филиппу было 42 года.

Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей? (Изображение: GETTY)

В последние десятилетия многие члены королевской семьи предпочли рожать в больницах, а не дома. Принцесса Диана решила рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии в Лондоне, и Кейт, герцогиня Кембриджская и принц Уильям позже приветствовали своих троих детей, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, в той же больнице. Но традиционно члены королевской семьи рожали в королевских резиденциях, и королева приветствовала троих из своих четырех детей на свет в Букингемском дворце.
Принц Филипп, который умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, и королева были женаты более 70 лет, связав себя узами брака в 1947 году.

После свадьбы в течение 16 лет пара родила четверых детей, начиная с принца Чарльза и принцессы Анны.

И Чарльз, и Анна родились до вступления их матери на престол в 1952 году, и Чарльз присутствовал в Вестминстерском аббатстве на коронации своей матери.

Позже королева и Филипп приветствовали еще двух сыновей, принца Эндрю и принца Эдуарда.
Хотя роды королевы во многом были традиционными, некоторые аспекты ее королевских рождений были довольно необычными для того времени.

Королева решила не позволять министру внутренних дел присутствовать при рождении ее четверых детей, как это обычно было в предыдущих королевских родах.

Королева также решила порвать с традициями, когда родила Эдварда, попросив принца Филиппа быть в комнате.

При этом королева стала первой королевской женщиной, у которой был муж при родах.

Ингрид Сьюард написала в своей книге «Мой муж и я: внутренняя история 70 лет королевского брака»: «Герцог Эдинбургский на самом деле держал свою жену за руку, поскольку их младший сын родился 10 марта 1964 года».

Это стало более обычным явлением в последние десятилетия, и принц Чарльз был в комнате с принцессой Дианой, чтобы поприветствовать принца Уильяма и принца Гарри.

Принц Чарльз и принцесса Анна

Принц Чарльз и принцесса Анна - первые двое детей королевы и принца Филиппа, они близки по возрасту.

Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года в зале Буля Букингемского дворца.

Тогдашней принцессе Елизавете было 22 года, когда у нее родился Чарльз, и ему было сделано кесарево сечение.

Королева Елизавета II: Королевское генеалогическое древо (Изображение: EXPRESS)

Сообщения предполагают, что принца Филиппа не было при рождении принца Чарльза, и, чтобы скоротать время, он, как говорят, играл во дворце в сквош, ожидая новостей о своем сыне.

Единственная дочь королевы и принца Филиппа, принцесса Анна, родилась 15 августа 1950 года.

В отличие от своих братьев, Энн родилась в Кларенс-Хаусе из-за послевоенного ремонта, проводимого в Букингемском дворце.

Когда родилась принцесса Анна, принцессе Елизавете было 24 года, и менее чем через два года она стала королевой.

Принц Эндрю и принц Эдуард

Почти через 10 лет после рождения принцессы Анны королева родила принца Эндрю 19 февраля 1960 года в возрасте 33 лет.

Четвертый и последний ребенок королевы и Филиппа - принц Эдуард, он родился 10 марта 1964 года.

Королеве было 37 лет, когда у нее родился принц Эдуард, а принцу Филиппу было 42 года.

Источник: express.co.uk

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
королеваанглиякоролевская семьягенеология
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Героиня королева?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей
    12:30:09 5/15/2021
    Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей
    Ученые рассказали, как предотвратить следующую пандемию
    11:45:15 5/14/2021
    Ученые рассказали, как предотвратить следующую пандемию
    Переселение граждан из аварийного жилья ускорили в России с 14 мая 2021
    11:36:55 5/14/2021
    Переселение граждан из аварийного жилья ускорили в России с 14 мая 2021
    Пашинян просит военную помощь у Путина
    11:27:32 5/14/2021
    Пашинян просит военную помощь у Путина
    С Днем кровельщика 15 мая 2021: поздравления для специалистов
    11:15:50 5/14/2021
    С Днем кровельщика 15 мая 2021: поздравления для специалистов
    Греция разрешила въезд россиянам без ограничений с 14 мая
    11:01:19 5/14/2021
    Греция разрешила въезд россиянам без ограничений с 14 мая
    Правительство опубликовало список недружественных России государств
    10:46:29 5/14/2021
    Правительство опубликовало список недружественных России государств
    Ученые нашли в мозге механизм любопытства - это Zona Incerta
    10:30:08 5/14/2021
    Ученые нашли в мозге механизм любопытства - это Zona Incerta
    Приговор за убийство через 14 лет выслушал 60-летний житель Новосибирской области
    10:24:43 5/14/2021
    Приговор за убийство через 14 лет выслушал 60-летний житель Новосибирской области
    Пять жестоких истин о любви к женщине-Раку
    10:11:20 5/14/2021
    Пять жестоких истин о любви к женщине-Раку