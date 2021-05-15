Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей

В последние десятилетия многие члены королевской семьи предпочли рожать в больницах, а не дома. Принцесса Диана решила рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии в Лондоне, и Кейт, герцогиня Кембриджская и принц Уильям позже приветствовали своих троих детей, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, в той же больнице. Но традиционно члены королевской семьи рожали в королевских резиденциях, и королева приветствовала троих из своих четырех детей на свет в Букингемском дворце.
Принц Филипп, который умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, и королева были женаты более 70 лет, связав себя узами брака в 1947 году.
После свадьбы в течение 16 лет пара родила четверых детей, начиная с принца Чарльза и принцессы Анны.
И Чарльз, и Анна родились до вступления их матери на престол в 1952 году, и Чарльз присутствовал в Вестминстерском аббатстве на коронации своей матери.
Позже королева и Филипп приветствовали еще двух сыновей, принца Эндрю и принца Эдуарда.
Хотя роды королевы во многом были традиционными, некоторые аспекты ее королевских рождений были довольно необычными для того времени.
Королева решила не позволять министру внутренних дел присутствовать при рождении ее четверых детей, как это обычно было в предыдущих королевских родах.
Королева также решила порвать с традициями, когда родила Эдварда, попросив принца Филиппа быть в комнате.
При этом королева стала первой королевской женщиной, у которой был муж при родах.
Ингрид Сьюард написала в своей книге «Мой муж и я: внутренняя история 70 лет королевского брака»: «Герцог Эдинбургский на самом деле держал свою жену за руку, поскольку их младший сын родился 10 марта 1964 года».
Это стало более обычным явлением в последние десятилетия, и принц Чарльз был в комнате с принцессой Дианой, чтобы поприветствовать принца Уильяма и принца Гарри.
Принц Чарльз и принцесса АннаПринц Чарльз и принцесса Анна - первые двое детей королевы и принца Филиппа, они близки по возрасту.
Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года в зале Буля Букингемского дворца.
Тогдашней принцессе Елизавете было 22 года, когда у нее родился Чарльз, и ему было сделано кесарево сечение.
Сообщения предполагают, что принца Филиппа не было при рождении принца Чарльза, и, чтобы скоротать время, он, как говорят, играл во дворце в сквош, ожидая новостей о своем сыне.
Единственная дочь королевы и принца Филиппа, принцесса Анна, родилась 15 августа 1950 года.
В отличие от своих братьев, Энн родилась в Кларенс-Хаусе из-за послевоенного ремонта, проводимого в Букингемском дворце.
Когда родилась принцесса Анна, принцессе Елизавете было 24 года, и менее чем через два года она стала королевой.
Принц Эндрю и принц ЭдуардПочти через 10 лет после рождения принцессы Анны королева родила принца Эндрю 19 февраля 1960 года в возрасте 33 лет.
Четвертый и последний ребенок королевы и Филиппа - принц Эдуард, он родился 10 марта 1964 года.
Королеве было 37 лет, когда у нее родился принц Эдуард, а принцу Филиппу было 42 года.
Источник: express.co.uk