Правительство опубликовало список недружественных России государств

Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств. Распоряжение кабмина опубликовано 14 мая на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в документе.
Перечень состоит только из двух позиций - США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Теперь Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США - ни одного.