Приговор за убийство через 14 лет выслушал 60-летний житель Новосибирской области
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Приговор за убийство через 14 лет выслушал 60-летний житель Новосибирской области

10:24:435/14/2021Фото: Pixabay
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После возобновления расследования была доказана вина убийцы: он до смерти избил знакомого. Но в 2007 году установить его не удалось.

Вынесен приговор за убийство 14-летней давности

14 мая стало известно об окончании дела об убийстве, тянущегося с 2007 года.

60-летнего мужчину осудили за совершенное 14 лет назад причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти. СУ СК РФ по Новосибирской области сообщает, что по решению суда, мужчине, который избил знакомого, впоследствии умершего, отправили в колонию.

Преступление было совершено в р. п. Коченево Новосибирской области. Расследование данного дела было приостановлено из-за того, что не был установлен подозреваемый.

После выяснения дополнительной информации и кропотливой работы следователей, в 2021 году дело возобновили и собрали необходимые доказательства.

Коченевский районный суд приговорил мужчину к семи годам колонии строго режима.

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убийствоколониясуд
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