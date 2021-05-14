Приговор за убийство через 14 лет выслушал 60-летний житель Новосибирской области

14 мая стало известно об окончании дела об убийстве, тянущегося с 2007 года.
60-летнего мужчину осудили за совершенное 14 лет назад причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти. СУ СК РФ по Новосибирской области сообщает, что по решению суда, мужчине, который избил знакомого, впоследствии умершего, отправили в колонию.
Преступление было совершено в р. п. Коченево Новосибирской области. Расследование данного дела было приостановлено из-за того, что не был установлен подозреваемый.
После выяснения дополнительной информации и кропотливой работы следователей, в 2021 году дело возобновили и собрали необходимые доказательства.
Коченевский районный суд приговорил мужчину к семи годам колонии строго режима.