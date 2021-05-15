Картинки с Днем московского метрополитена на 15 мая и оригинальные поздравления в стихах
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Картинки с Днем московского метрополитена на 15 мая и оригинальные поздравления в стихах

5:00:535/15/2021Фото: sunhome
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Кто из нас ни разу не катался в метро? А В Москве есть просто невероятно красивые станции. 15 мая - День московского метрополитена.

День московского метрополитена

Не спеша, на эскалаторе,
Мы плывем с тобою вниз,
С днем метро вас всех, ребята,
Чья в метро проходит жизнь!
Поздравляем и желаем
Вам душою не стареть,
От души вас обнимаем,
И желаем не болеть!

День московского метрополитена

Город с метрополитеном
Это классно, несомненно!
Поздравляем в торжество
Всех работников его!
Пусть кипит всегда работа,
Будут легкими заботы,
Пассажир доволен будет,
Вы добро несите людям!

День московского метрополитена

В метро одни сплошные стены.
Здесь нет садов и площадей,
Домов, витрин, фонтанной пены,
Соборов, парков и ...людей.
Здесь есть безликие созданья.
Все смотрят мимо и молчат.
Вагоны - залы ожиданья.
Под ними ходики стучат.
Проходит жизнь во тьме тонеллей
С романом тоненьким в руке.
Мы здесь! Мы - дети подземелий!
Над нами по Москве реке
Плывет кораблик вдоль столицы,
По небу самолет летит,
А мы - неведомые птицы -
Невидимы в своем пути.
Летим под солнечной Москвою,
Под небом, стаей голубей.
Сидим, кивая головою
Мы в такт движенью и судьбе.
Поднимет узкий эскалатор
Из тьмы на свет наш тусклый взгляд.
Так выпускает инкубатор
Слепых, расстерянных цыплят...

День московского метрополитена

Что такое метрополитен?
Это избавленье от проблем
Транспорта наземного движенья,
Чтобы избежать столпотворенья.
Под землей по сети разветвленной,
На десятки метров углубленной,
Каждый день 15 миллионов
Мчатся под Москвой, такой огромной!
Сказочны подземные дворцы —
В мире нет подобной красоты.
С каждым годом наш подземный город
Все растет. Он нужен нам и дорог.
Всех, кто в нем движенье направляет,
Жизнь свою в его расцвет вливает,
С Днем метро сегодня поздравляем
И успехов в будущем желаем.

День московского метрополитена

Источник: pozdravik.ru, sunhome.ru

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