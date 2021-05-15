Как за государственные деньги построить дом на даче?

За счет средств материнского (семейного) капитала можно построить жилой дом на садовом участке либо компенсировать затраты на ранее проведенное строительство.
Начинается активный дачный сезон, и многие новосибирцы устремляются на дачи, а многие задумываются и о строительстве жилого дома на садовом участке. В связи с этим Отделение ПФР по Новосибирской области напоминает, что семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал, могут построить дом на садовом участке с помощью средств капитала, сообщает ПФР.
При этом должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, за счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, которое предназначено для постоянного проживания. Во-вторых, в обязательном порядке должно быть наличие права собственности на землю. В-третьих, жилой дом, который строится на средства капитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне.
Построить жилой дом на садовом участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.
Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства. Право собственности на такое жилое помещение должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу Закон о материнском капитале.
Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям можно через три года после рождения (усыновления) ребенка. Раньше трех лет владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на погашение первоначального взноса либо (и) основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, в том числе и на строительство (компенсацию затрат на строительство) дома на садовом участке удобнее всего подать в электронном виде. При этом никакие дополнительные документы не требуются, так как необходимые сведения специалисты ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Если семья решила построить дом на садовом участке с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Затем банк уже направляет заявление и кредитный договор в территориальный орган ПФР для принятия решения.
На сегодняшний день Отделением ПФР по Новосибирской области заключены соглашения с 22 кредитными организациями, в том числе с Дом РФ, при этом электронный обмен активно осуществляется с банками «ВТБ», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Левобережный», «Уралсиб» и «НООСФЕРА». Они обладают сетью филиалов и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.
Таким образом, и при подаче заявления в электронном виде, и через банк визит в ПФР не требуется.