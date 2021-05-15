Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года

6:00:515/15/2021Фото: pixabay
0

Профессиональный праздник 15 мая 2021 года отмечают специалисты по кровлям - День кровельщика отмечается каждую третью субботу мая.

День кровельщика

В предпоследнюю субботу мая
С Днем кровельщика поздравляю!
Пусть заказы всегда будут,
Спрос на стройку есть повсюду.
И за качество работы
Пусть заплатят больше жмоты.
Осторожным будь всегда, береги здоровье,
С вдохновением берись за каждую кровлю.
Автор: Юлия Струк

Крышу дома воспевают в песнях и пословицах.
А в руках у кровельщика вся работа спорится.
Тысячу секретов знает, крышу сделает надежной,
И относится в работе он достойно и серьезно.
Кровельщика день сегодня! Поздравления принимай!
Крыши крой красивым гонтом, никогда не унывай!
Будут теплыми, уютными, красивыми дома -
Говорит тебе спасибо благодарная страна!
Автор: Татьяна Беляева

Крышу покрыть хорошо и надежно,
Сделать все правильно там, где все сложно
Кровельщик может ну очень серьезный!
Такому по силам проект грандиозный!

Профи такого поздравить приятно,
И пожелать вам любви необъятной,
Заказов доходных, но интересных,
Жизни веселой, а вовсе не пресной!
Автор: Модестова Евгения

Свою профессию ты знаешь уж точно как никто другой,
И смастеришь любую крышу: от маленькой и до большой.
Ты знаешь тонкие нюансы: где рубероид раскатать,
Как уложить всю черепицу, где шифер лучше покупать.

Тебя сегодня поздравляем с днём кровельщика, дорогой,
Пусть будет дом, что ты построил, всегда согрет твоим теплом,
Чтобы ты дорос до бригадира и был в почёте у коллег,
И достигал своей вершины, не только крыши, но и лет.
Автор: Степаненко Ольга

Источник: pozdrav.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникидень кровельщика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года
    6:00:51 5/15/2021
    Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года
    БердскДве магнитные бури 15 мая 2021: как последствия мощнейшего геоудара мая отразятся на метеопатах
    5:45:49 5/15/2021
    Две магнитные бури 15 мая 2021: как последствия мощнейшего геоудара мая отразятся на метеопатах
    Картинки с Днем московского метрополитена на 15 мая и оригинальные поздравления в стихах
    5:00:53 5/15/2021
    Картинки с Днем московского метрополитена на 15 мая и оригинальные поздравления в стихах
    Как за государственные деньги построить дом на даче?
    4:00:22 5/15/2021
    Как за государственные деньги построить дом на даче?
    Космические поздравления на День астрономии 15 мая для мечтателей
    3:00:15 5/15/2021
    Космические поздравления на День астрономии 15 мая для мечтателей
    День отца в России в 2021 году: история праздника, традиции и как провести день
    2:00:36 5/15/2021
    День отца в России в 2021 году: история праздника, традиции и как провести день
    В Греции 14 мая начался туристический сезон: страна открыла границы
    1:30:07 5/15/2021
    В Греции 14 мая начался туристический сезон: страна открыла границы
    Поздравление с Днем климата 15 мая: поздравления для метеорологов
    1:00:00 5/15/2021
    Поздравление с Днем климата 15 мая: поздравления для метеорологов
    Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей
    12:30:09 5/15/2021
    Королева Елизавета II: Сколько лет было королеве, когда у нее было четверо детей
    Ученые рассказали, как предотвратить следующую пандемию
    11:45:15 5/14/2021
    Ученые рассказали, как предотвратить следующую пандемию