Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года

В предпоследнюю субботу мая
С Днем кровельщика поздравляю!
Пусть заказы всегда будут,
Спрос на стройку есть повсюду.
И за качество работы
Пусть заплатят больше жмоты.
Осторожным будь всегда, береги здоровье,
С вдохновением берись за каждую кровлю.
Автор: Юлия Струк
Крышу дома воспевают в песнях и пословицах.
А в руках у кровельщика вся работа спорится.
Тысячу секретов знает, крышу сделает надежной,
И относится в работе он достойно и серьезно.
Кровельщика день сегодня! Поздравления принимай!
Крыши крой красивым гонтом, никогда не унывай!
Будут теплыми, уютными, красивыми дома -
Говорит тебе спасибо благодарная страна!
Автор: Татьяна Беляева
Крышу покрыть хорошо и надежно,
Сделать все правильно там, где все сложно
Кровельщик может ну очень серьезный!
Такому по силам проект грандиозный!
Профи такого поздравить приятно,
И пожелать вам любви необъятной,
Заказов доходных, но интересных,
Жизни веселой, а вовсе не пресной!
Автор: Модестова Евгения
Свою профессию ты знаешь уж точно как никто другой,
И смастеришь любую крышу: от маленькой и до большой.
Ты знаешь тонкие нюансы: где рубероид раскатать,
Как уложить всю черепицу, где шифер лучше покупать.
Тебя сегодня поздравляем с днём кровельщика, дорогой,
Пусть будет дом, что ты построил, всегда согрет твоим теплом,
Чтобы ты дорос до бригадира и был в почёте у коллег,
И достигал своей вершины, не только крыши, но и лет.
Автор: Степаненко Ольга
Источник: pozdrav.ru