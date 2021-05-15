Две магнитные бури 15 мая 2021: как последствия мощнейшего геоудара мая отразятся на метеопатах
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Две магнитные бури 15 мая 2021: как последствия мощнейшего геоудара мая отразятся на метеопатах

5:45:495/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Стрессы и плохое питание осложняют состояние метеопатов. Диета и покой - вот рецепт для нормальной жизни.

солнце
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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Сегодня, 15 мая 2021 года, геомагнитная обстановка стабилизировалась. Мощный магнитный шторм, обрушившийся на нашу планету несколько дней назад и достигший пиковых значений 12 мая 2021 года, завершен. 7 баллов по девятибалльной шкале составлял уровень возмущений в максимуме бури. Ближайшая такого уровня магнитная буря ожидается 16 мая 2021 года, специалисты ожидают колебания в магнитосфере силой 5–6 баллов.

15 мая в магнитном поле Земли при низкой вспышечной активности Солнца произойдет две малых геомагнитных бури. Около полуночи в магнитном поле нашей планеты в течение трех часов вероятны хаотические колебания силовых значений магнитного поля. А ориентировочно с 18 до 23 часов специалисты прогнозируют магнитную бурю силой 3-4 балла. Днем 15 мая 2021 года магнитное поле Земли несколько возмущено. В течение дня специалисты прогнозируют некоторые возмущения с усилением “качки” в магнитосфере в районе полудня.

Кто подвержен воздействию магнитной бури на Земле?
Прежде всего, это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: гипертоники и гипотоники, перенесшие инсульт и инфаркт. Плохо себя чувствуют во время магнитной бури астматики. Возможны осложнения у перенесших тяжелые операции и находящихся на реабилитации после коронавируса людей. Негативно влияют перемены в магнитном поле Земли на формирующийся организм детей. Непросто в это время и беременным женщинам.

Как влияет магнитная буря на человека?
Люди чувствуют сильную головную боль, учащение пульса, боли в области сердца, резкие скачки артериального давления. Часто ощущают проблемы с дыханием, нехваткой кислорода в организме. Возможны расстройства нервной системы, припадки, вспышки ярости и полная апатия, мысли о суициде.

Как облегчить состояние человека, попавшего под влияние магнитной бури?
Люди, которые чутко воспринимают изменения в окружающей природе, называются метеопатами. Эта особенность человека связана со слабым организмом, который не может достаточно быстро перестраиваться под изменяющиеся внешние условия окружающей среды. Чтобы стать метеостабильным человеком, специалисты советуют закаливать организм, регулярно заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе. Нужно четко соблюдать режим дня, спать не менее 8 часов в сутки, спать ложиться до полуночи. Метеопатам противопоказаны сильные физические и умственные нагрузки, работа должна чередоваться с отдыхом, противопоказано участие в ссорах и скандалах. Стрессы и плохое питание осложняют состояние метеопатов. Диета и покой - вот рецепт для нормальной жизни.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Ольга Петровна, 53 года:
- Бессоница, боли в животе, головная боль. Сердечные приступы происходят с пугающей частотой.
Тамара Ивановна, 59 лет:
- Обостряется артрит, болит голова сильно, плохо сплю, тревожно, кошмары снятся.
Олег Сергеевич, 51 год:
- Пропадает аппетит, появляется раздражительность, чувство страха. Все кажется опасным.

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