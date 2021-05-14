Пять жестоких истин о любви к женщине-Раку

Что касается астрологии, Рак - один из знаков зодиака, который, скорее всего, получит репутацию за чувствительность и эмоциональность, но заслуживающий доверия вне слов.
Да, застенчивость Рака (или экстравертная интроверсия) может сделать их свидания ржавыми, но вот в чем дело: когда дело доходит до любви, женщины-Раки , в частности, либо самые милые люди, которых вы когда-либо встречали, либо самые сумасшедшие.
Женские черты РакаЖенщины-Раки известны своей жесткостью, но мягкостью. Они похожи на маму-медведицу: заботливые и заботливые. Но когда кто-то портит своих детенышей, для них игра окончена, пишет yourtango.com.
Женщина-Рак лояльна, и из нее получаются великие лидеры; однако иногда они, как правило, слишком остро реагируют. Чувства Рака могут быть сильными, но им часто бывает трудно пережить это, прежде чем они покажут вам свои эмоции.
Раки не только хороши в уходе, но и становятся отличными подругами. Личность женщины-Рака дипломатична, и этим сложным женщинам предстоит распаковать и открыть для себя множество слоев.
Женщины-Раки, как правило, артистичны, романтичны, чувствительны и эксцентричны. Из-за своей правящей планеты, Луны , Рак думает больше сердцем, чем головой.
Как встречаться с женщиной-ракомКаково встречаться с женщиной-Раком? Они бескорыстны и интуитивно понимают свои эмоции, поэтому ожидайте, что сделаете все, что должны, во время свиданий.
Не критикуйте ее или кого-либо из ее близких. Она может разглагольствовать о своей семье, но это не дает вам права поступать так же. У нее сильная память, поэтому она запоминает каждое ваше замечание.
Однако при свидании с женщиной-Раком следует избегать одного - не пытаться давать советы. Если ей трудно принять решение, вместо того, чтобы говорить ей, что, по вашему мнению, она должна делать, попросите ее обсудить возможные варианты. Вы можете направить ее в одном направлении, но дать ей почувствовать, что она сама едет туда.
Будьте осторожны и со своими словами. Рак, скорее всего, рассекает и анализирует все, что вы ей говорите. Не заставляйте ее сомневаться в том, как вы к ней относитесь.
Есть бонусные баллы, если вы запомните мелочи , например, какое печенье она любит, и через несколько месяцев вы сделаете их для нее. Это покажет ей, что вы обращаете внимание на то, что она говорит и что она чувствует.
В общем, встречаясь с женщиной-Раком, заставьте ее чувствовать себя комфортно, безопасно и надежно в отношениях.
Как полюбить женщину-РакаЖенщины-Раки очень дорожат своей семьей, поэтому устанавливайте с ними связь. Пообщайтесь с ее отцом и поговорите с ее матерью. Относитесь к своим братьям и сестрам с уважением. Проявите крайнее терпение с Раками, так как эти крабы могут быть упрямыми и медленно двигаться, когда дело касается их сердца.
Нужно быть честным, любя женщину-Рака. У них суровая внешность, через которую вы должны прорваться, чтобы увидеть их настоящую личность, и единственный способ сделать это - открыто и честно заявить о своих намерениях. Ракам нельзя подделать искренность, и они жаждут эмоциональной связи.
Наконец, будьте нежны. Раки страстны за закрытыми дверями, поэтому будьте к ним чувственны и сострадательны. Потому что нет ничего лучше влюбленной женщины-Рака.
Как соблазнить женщину-РакаНесмотря на то, что они сострадательны, понимают и интуитивно понимают потребности других, Раки также любят контролировать ситуацию. Женщину-Рака привлекает партнер, который не обязательно берет на себя доминирующую роль; скорее, им нужен тот, кто в них нуждается.
Если вы действительно хотите включить Рака на долгое время, будьте партнером, который сможет им сочувствовать. Это так же просто, как признать их чувства и предложить чуткую систему поддержки.
Хорошее общение - это первый шаг. Если вы стремитесь стать их лучшим другом, вы пройдете 90 процентов пути. С этого момента постоянно демонстрируйте свою заботу словами и действиями. Если это дается вам естественно, это будет казаться легким!
Совместимость Рак с женщинойВ лучшие матчи для женщины рака являются знаки зодиака Телец, Дева и Рыбы.
Рак - верный и ласковый партнер, который интуитивно понимает потребности Тельца и искренне удовлетворяет их потребности. Рак - это партнер, который будет поддерживать Тельца эмоционально, обеспечивая при этом эмоциональную глубину отношений, которые Телец найдет увлекательными, сексуальными и лестными.
Рак и Дева создают гармоничный союз, в котором каждый найдет лучшее в другом. У Рака и Девы много общего, и они интуитивно понимают друг друга. Они также обеспечивают поддержку и стабильность, которыми пользуются оба знака. В отличие от некоторых знаков, это знак, который будет постоянно укреплять уверенность Рака в себе.
Но знак, за который женщина-Рак должна выйти замуж, - это знакомый Водный знак, Рыбы. Рыбы впитывают настроение Рака, гарантируя, что оба они всегда на одной странице. Больше всего на свете Рыбы всегда поймут Рака.
Это фантастически заботливая и нежная пара. Оба глубоко романтичны и сентиментальны, интуитивно понимают друг друга, обеспечивая им чувствительность, нежность, сострадание и стабильность.
5 вещей, которые нужно знать перед знакомством с женщиной-ракомЕсть пять истин, которые нужно знать о свиданиях и любви к Раку, известному среди знаков зодиака Раку.
1. Рак слишком внимательно все анализирует.Вы можете себе представить, каково это - наконец-то устроить горячее свидание с тем парнем, на которого вы уже давно наблюдаете, только для того, чтобы провести все время, психоанализируя все, что выходит из его рта (иногда даже не слыша ни слова, которое он говорит).
Рак действительно внимателен, когда хочет. Кроме того, флирт с Раком через текст может быть либо очень сексуальным, либо самым ужасным. Они не виноваты в том, что ваше злоупотребление смайликами переводит их в режим детектива. Что, черт возьми, означает смайлик пингвин ?!
2. Этот знак зодиака может быть до смешного капризным.Рак будет первым, кто признает, что терпеть не может, когда его считают эмоциональным , хотя в этом определенно есть доля правды. На самом деле, они слишком часто прибегают к безмолвному лечению.
Когда Рак чувствует себя обиженным или расстроенным, вы тоже это почувствуете - он либо отступит в свою раковину, либо выйдет, раскачиваясь. Но не принимайте это близко к сердцу; это просто реакция коленного рефлекса, чтобы защитить себя от травм.
3. Рак настолько упрям, насколько это возможно.Разозлите Рака, и они станут силой, с которой нужно считаться. Серьезно, когда дело доходит до аргументов, вы всегда проиграете.
Неважно, прав ты или нет; то, как вы подходите к Раку, является решающим фактором для того, будете ли вы спать сегодня на диване.
4. Они любят свою семью чем-то лютым.У которого, конечно, есть как плюсы, так и минусы. Раки знают, что семья всегда на первом месте, поэтому встречаться с ними - значит быть усыновленным в их семье. Это означает, что вам лучше быть готовым любить и их семью, иначе у вас не будет шансов.
Если у их ближайших друзей или членов семьи есть серьезные сомнения в отношении кого-либо, Раку трудно оправиться от этого.
5. Прежде всего, Рак сделает все, чтобы сделать других счастливыми.Когда Раки влюбляются, они чувствуют это своей кожей и костями. Они отдают своим отношениям все, что у них есть, без вопросов.
Несмотря на то, что их сердце в рукаве иногда может укусить их в конце концов, они не сожалеют об этих моментах, потому что помогли привести их к матчу. Поэтому, когда Рак влюбляется в вас, это потому, что вы этого более чем достойны.