С Днем рождения Интернета необычные поздравления в стихах на 17 мая 2021 года

Интернет – без него как без рук
Он связал паутиной мыслей
И тебя, и твоих подруг
Без него разве есть смысл жизни?
Интернет отмечает сегодня
День рожденья. А значит пора
Отложив все дела реальные
Поднимать виртуальный бокал!
***
Много информации мы в интернете ищем,
И, если нужно будет, и друзей отыщем.
А сегодня праздник интернета,
Ждёте вы от нас хорошего совета.
Чтобы ваша отрасль развивалась,
Самого хорошего лишь набиралась.
Факты, вести, новости, газеты,
Календари, странички и буклеты.
***
Великий друг мой Интернетчик!
Пусть скорость будет высока!
Пусть сайты грузятся в мгновенья!
Чтобы была легка твоя нога,
Когда ты ходишь по просторам Интернета!
Желаю счастья и успеха!
***
Совсем недавно праздник тот затеян,
Но вот уже всеобщим стал!
Ведь не осталось, я уверен,
Людей, кто в Нете не юзал!
Пусть чистыми от грязи – все страницы,
Пусть учат только пользе и добру,
Пускай вчерашняя синица,
Проложит в небо путь орлу!
***
Как узнать, где есть работа?
Новости и курс валют?
Фильмы, песни, анекдоты –
Интернет нам всё дает.
В этот день мы вам желаем
Быть таким, как интернет:
Вездесущ и популярен,
Еще много-много лет.
***
Что такое Интернет?
Это в будущность билет!
Все, что хочешь, есть в инете,
Лучше нет на белом свете!
Можно новости узнать,
Продавать и покупать,
Слушать музыку, читать,
Можно видео качать!
Или запросто общаться,
В кого хочешь превращаться!
Кто в сети — всех поздравляю,
Расширения желаю!
Источник: pozdravik.ru