Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах

4:30:085/17/2021Фото: pixabay
0

Международный день борьбы с гомофобией — отмечается 17 мая в связи с тем, что 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней.

Международный день борьбы с гомофобией

Быть гомофобом – прошлый век.
Влюбленный прежде – человек,
А значит, сам определиться
В кого и как ему влюбиться.
С кем жить и заводить детей.
Судьба дана нам для страстей,
А не для злобы и гонений
Из-за чужих враждебных мнений.

***

В день борьбы с гомофобией
Пожелаю признать
То, что пары особые
Ни к чему унижать...
Каждый сам выбирает
Кто ему по душе.
Пусть насилие не станет
Портить карму тебе!

***

Это просто стало фобией –
Порицать любовь порочную,
Когда мужики особые
Отношения строят прочные...
В наше время современное
Демократия царит.
Верный выбор их, не верный...
Только Бог определит!

***

Цивилизованное общество
Не признает чувств однополых.
Кто к секс-меньшинствам не относится
Того считают гомофобом.
Сегодня пары необычные
Свой отмечают важный день,
Отстаивают право личное
Любить не женщин, а парней.
Так может и мешать не стоит
Чужой «неправильной» любви?
Хоть и шатаются устои,
Что предки наши возвели...


Источник: mir-pozdravleniy.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень борьбы с гомофобией
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах
    4:30:08 5/17/2021
    Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах
    Где в мозгу хранятся воспоминания, разгадали ученые
    4:00:27 5/17/2021
    Где в мозгу хранятся воспоминания, разгадали ученые
    Ученые: коронавирус мог сбежать из лаборатории
    3:00:50 5/17/2021
    Ученые: коронавирус мог сбежать из лаборатории
    Пять самых холодных и бессердечных знаков Зодиака
    2:00:04 5/17/2021
    Пять самых холодных и бессердечных знаков Зодиака
    Милые поздравления на Всемирный день электросвязи и информационного общества 17 мая
    1:30:05 5/17/2021
    Милые поздравления на Всемирный день электросвязи и информационного общества 17 мая
    Почему нельзя пить алкоголь после увеличения губ?
    1:00:44 5/17/2021
    Почему нельзя пить алкоголь после увеличения губ?
    С Днем рождения Будды 17 мая: поздравления для самых просветленных в стихах на день Весак
    12:20:07 5/17/2021
    С Днем рождения Будды 17 мая: поздравления для самых просветленных в стихах на день Весак
    Поздравление с Днем рождения Интернета 17 мая для всех любителей сети
    11:20:02 5/16/2021
    Поздравление с Днем рождения Интернета 17 мая для всех любителей сети
    Секрет, как победить нищету в России, открыла депутат Госдумы Вера Ганзя
    10:11:00 5/16/2021
    Секрет, как победить нищету в России, открыла депутат Госдумы Вера Ганзя
    Забил 137 голов: Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги
    10:02:09 5/16/2021
    Забил 137 голов: Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги