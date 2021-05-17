Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах

Быть гомофобом – прошлый век.
Влюбленный прежде – человек,
А значит, сам определиться
В кого и как ему влюбиться.
С кем жить и заводить детей.
Судьба дана нам для страстей,
А не для злобы и гонений
Из-за чужих враждебных мнений.
***
В день борьбы с гомофобией
Пожелаю признать
То, что пары особые
Ни к чему унижать...
Каждый сам выбирает
Кто ему по душе.
Пусть насилие не станет
Портить карму тебе!
***
Это просто стало фобией –
Порицать любовь порочную,
Когда мужики особые
Отношения строят прочные...
В наше время современное
Демократия царит.
Верный выбор их, не верный...
Только Бог определит!
***
Цивилизованное общество
Не признает чувств однополых.
Кто к секс-меньшинствам не относится
Того считают гомофобом.
Сегодня пары необычные
Свой отмечают важный день,
Отстаивают право личное
Любить не женщин, а парней.
Так может и мешать не стоит
Чужой «неправильной» любви?
Хоть и шатаются устои,
Что предки наши возвели...
Источник: mir-pozdravleniy.ru