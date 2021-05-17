С Днем пульмонолога авторские открытки на 17 мая и новые поздравления для врачей

Если легкие твои слегка шумят,
Значит, к пульмонологу они попасть хотят,
Он прослушает внимательно и чутко,
И приведет очень быстро их в чувства.
Вместе с тобой глубоко мы вздохнем,
И поздравим пульмонолога с его днем,
Пускай его все болезни легких боятся,
И прочь из людей в исступленье умчатся!
Поздравляем с узким праздником вас,
Наши пульмонологи уважаемые и дорогие,
Пусть будет веселье в этот час,
Пусть улучшаются больницы городские.
Пусть будет меньше, с каждым днем, пациентов,
Потому, что выздоравливают быстро больные,
Сегодня вы заслуживаете всех комплиментов,
Наши профессионалы, врачи наши золотые.
Сегодня с праздником поздравляют врачей,
И спешу к вам в кабинет поскорей,
Я пожелаю в жизни вам приятных мелочей,
И чтоб выздоравливали пациенты поскорее.
Пусть уйдут проблемки без всякого следа,
И все, что жизни вашей уже неугодно,
Дышите только полной грудью всегда,
Пульмонологи, живите и работайте свободно!
Ни пневмония, ни всякий там ларингит,
Это нам больше уже совсем не грозит,
Ведь врач шикарный за нами наблюдает,
Он все умеет, он все на свете знает!
Желаю, в день пульмонолога, вам добра,
Чтоб всегда много было вокруг тепла,
И чтоб вы сами всегда здоровы были,
А пациенты за выздоровление благодарили!
Источник: pozdravkin.com