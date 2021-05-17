С Днем пульмонолога авторские открытки на 17 мая и новые поздравления для врачей
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С Днем пульмонолога авторские открытки на 17 мая и новые поздравления для врачей

6:00:065/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Профессиональный праздник врачей пульмонологов отмечается 17 мая.

День пульмонолога

Если легкие твои слегка шумят,
Значит, к пульмонологу они попасть хотят,
Он прослушает внимательно и чутко,
И приведет очень быстро их в чувства.
Вместе с тобой глубоко мы вздохнем,
И поздравим пульмонолога с его днем,
Пускай его все болезни легких боятся,
И прочь из людей в исступленье умчатся!

День пульмонолога

Поздравляем с узким праздником вас,
Наши пульмонологи уважаемые и дорогие,
Пусть будет веселье в этот час,
Пусть улучшаются больницы городские.
Пусть будет меньше, с каждым днем, пациентов,
Потому, что выздоравливают быстро больные,
Сегодня вы заслуживаете всех комплиментов,
Наши профессионалы, врачи наши золотые.

День пульмонолога

Сегодня с праздником поздравляют врачей,
И спешу к вам в кабинет поскорей,
Я пожелаю в жизни вам приятных мелочей,
И чтоб выздоравливали пациенты поскорее.
Пусть уйдут проблемки без всякого следа,
И все, что жизни вашей уже неугодно,
Дышите только полной грудью всегда,
Пульмонологи, живите и работайте свободно!

День пульмонолога

Ни пневмония, ни всякий там ларингит,
Это нам больше уже совсем не грозит,
Ведь врач шикарный за нами наблюдает,
Он все умеет, он все на свете знает!
Желаю, в день пульмонолога, вам добра,
Чтоб всегда много было вокруг тепла,
И чтоб вы сами всегда здоровы были,
А пациенты за выздоровление благодарили!

День пульмонолога

Источник: pozdravkin.com

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