Лавинообразный удар магнитной бури 17 мая 2021 года: Как переносят воздействие стихии на здоровье метеопаты

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 17 мая 2021 года в хромосфере нашей звезды наблюдается две группы пятен - области пониженной светимости. Вследствие вспышек на поверхности Солнца в межпланетном пространстве оказывается солнечный ветер с магнитными облаками - так называют области ионизированных частиц с повышенной величиной магнитного поля. Достигая атмосферы Земли, солнечный ветер меняет силовые характеристики магнитосферы нашей планеты, вызывая магнитные бури и возмущения магнитосферы.
Ранним утром 17 мая магнитное поле Земли будет “качать” вечерняя буря предыдущих суток. Сила магнитных возмущений составит около 3 баллов. В районе 6 часов утра “качка” сойдет на минимум, до 9 часов магнитное поле придет в равновесие и успокоится. Начиная с полудня специалисты прогнозируют лавинообразное увеличение смещения магнитосферы. Магнитная буря максимально ударит в районе 16 часов. Продолжительность геомагнитного возмущения ожидается ориентировочно в течение 9 часов. До полуночи магнитная буря, нарастая к 21 часу, будет бить по нашей планете, негативно воздействуя на состояние здоровья метеозависимых людей и вызывая осложнения у людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой и нервной систем. Сила возмущений магнитного поля Земли вечером 17 мая оценивается в 4-5 баллов. Оптимизм внушает тот факт, что буря в этот раз не является затяжной. Но слегка утихнут “качели” магнитного поля не ранее полуночи.
Чтобы пережить магнитную бурю без особых потерь, медики советуют:
- Спать не менее 8 часов в сутки, отдыхать по возможности днем, гулять на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей;
- Как можно меньше пользоваться общественным транспортом в час пик, избегать мест большого скопления людей;
- Соблюдать режим питания, увеличить потребление воды, в еде отдать предпочтение овощам и рыбе;
- Избегать умственного перенапряжения и тяжелого физического труда;
- Избегать стресса и конфликтных ситуаций.
Как воздействует магнитная буря на здоровье человека:
- Больше всего изменения характеристик магнитного поля Земли действуют на сердце и сосуды человека, повышая риск возникновения инфаркта и инсульта, вызывая скачки артериального давления и аритмию;
- Вызывает приступы удушья и осложнения у больных бронхиальной астмой;
- Негативно действует на нервную систему человека, вызывая бессоницу, суицидальные мысли, апатию, нервозность;
- Особенно подвержена влиянию магнитных бурь формирующаяся нервная система детей. Неокрепшая психика в моменты изменений в магнитосфере дает сбои - дети становятся капризными, непослушными и неуправляемыми.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Владислав Петрович, 73 года:
- Не сплю до 3 часов ночи, потом до обеда себя чувствую больным - кружится и болит голова, плохо соображаю, давление растет.
Ольга Семеновна, 53 года:
- Болит сердце, сильно скачет давление, до 170, болит голова. Слабость во всем теле. Часто бывают нервные срывы, расстраиваюсь по пустякам и переживаю.
Геннадий Иванович, 52 года:
- Возникают проблемы со сном. Не хватает воздуха, задыхаюсь, кажется, что душно и жарко, хотя окружающим нормально. Давление увеличивается резко.