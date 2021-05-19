Календарь дачника на 19 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

19 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 19.05.2021 в 22:13)». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 10:28, а закат в 02:21.
Хронология лунных дней
- 8 лунный день c 09:07 18.05.2021 по 10:28 19.05.2021
- 9 лунный день c 10:28 19.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
Благоприятно во льве:
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
9 лунный день (+)
19 мая 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. Характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.
Рекомендуется в 9 лунный день:
- обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
- подкормка и прививка растений;
- обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
- прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
- поливка и подкормка минеральными удобрениями;
- сбор плодов.
Не рекомендуется в 9 лунный день:
- обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.
Первая четверть (+)
Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также "временем урожая".
При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.
Источник: mirkosmosa