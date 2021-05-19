Календарь дачника на 19 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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19.05
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Календарь дачника на 19 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:505/19/2021Фото: pixabay
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Характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения.

Календарь дачника

19 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 19.05.2021 в 22:13)». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ЛевПроцент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 10:28, а закат в 02:21.

Хронология лунных дней


  • 8 лунный день c 09:07 18.05.2021 по 10:28 19.05.2021
  • 9 лунный день c 10:28 19.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:


  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможно:


  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.

Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:


  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.

Не благоприятно во льве:


  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

9 лунный день (+)

19 мая 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. Характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.

Рекомендуется в 9 лунный день:


  • обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
  • подкормка и прививка растений;
  • обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
  • прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
  • поливка и подкормка минеральными удобрениями;
  • сбор плодов.

Не рекомендуется в 9 лунный день:


  • обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.

Первая четверть (+)

Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также "временем урожая".

При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.

Источник: mirkosmosa

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