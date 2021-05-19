Мощная магнитная буря не утихнет весь день 19 мая 2021: Как метеопаты переживают дни солнечной активности
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Мощная магнитная буря не утихнет весь день 19 мая 2021: Как метеопаты переживают дни солнечной активности

5:17:465/19/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Сильный магнитный шторм не утихнет весь день, при чем сила колебаний характеристик магнитного поля не ослабнет в течение дня и составит по прогнозам специалистов 4-5 баллов, а в пиковые значения бури — 6 баллов.

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19 мая 2021 года один из сложных дней для людей, чьё состояние здоровья находится в зависимости от природных условий — в частности от магнитных бурь. Всю ночь и раннее утро 19 мая в магнитосфере Земли продолжает бушевать буря, начавшаяся накануне. Сильный магнитный шторм не утихнет весь день, при чем сила колебаний характеристик магнитного поля не ослабнет в течение дня и составит по прогнозам специалистов 4-5 баллов, а в пиковые значения бури — 6 баллов. Это сильная геомагнитная буря по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Максимальная буря в магнитосфере Земли ожидается вечером - с 18 часов до полуночи. Солнечный ветер — поток заряженных частиц с поверхности Солнца, выброшенный в космическое пространство, вызвал при попадании в атмосфере «качку» в магнитном поле Земли.

Метеопаты, чутко реагирующие на изменения внешних условий — характеристик магнитосферы, весь день 19 мая будут испытывать проблемы со здоровьем:
- Во время магнитной бури наблюдаются скачки артериального давления, как вверх, до значений 210-220, так и вниз — критических 50-60.
- Возрастает вероятность мигреней, головной боли;
- Сильно болят суставы, обостряются ревматизм и артрит;
- Нарушается режим дня, сдвигается время сна, вероятна бессоница;
- Происходят расстройства нервной системы — человек становится вспыльчивым, злым, раздражительным. Как крайности, возможны состояния возбуждения, сменяемые полной апатией, когда абсолютно безразлично всё, включая собственную судьбу и даже жизнь.

Как легче пережить магнитную бурю? Что нужно делать метеопатам, чтобы сохранить здоровье при колебаниях магнитосферы Земли:
- снизить физическую и умственную активность, больше отдыхать;
- постараться как следует высыпаться — если не получается ночью, поспите днем. Это касается и детей, даже взрослых — посоветуйте даже старшеклассникам прилечь днем и поспать два часа;
- проветривайте помещение и больше времени находитесь на свежем воздухе — кислород жизненно необходим организму в дни магнитных бурь;
- ешьте здоровую пищу — не нагружайте желудок, больше пейте воды;
- берегите нервную систему — не ругайтесь и не устраивайте скандалов, будьте добрее и сохраняйте оптимистический настрой.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Елена Владимировна, 47 лет:
- Очень сильно кружится голова и шумит в ушах. Теряю равновесие, плохо ориентируюсь, становлюсь рассеянной и забывчивой.
Светлана Борисовна, 54 года:
- Нервничаю, злюсь, всё валится из рук, сил нет ничего делать. Хочется спать. Постоянно хочу есть, особенно хочется сладкого.
Алена Павловна, 46 лет:
- Сильно болит сердце, возникает чувство страха. Боюсь инфаркта, боюсь выходить на улицу. Болит голова.

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