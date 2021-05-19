Актер Чарльз Гродин из «Бетховена» и «Успеть до полуночи» умер

На 87-м году жизни скончался американский актер Чарльз Гродин, сообщила газета The New York Times.
Гродин стал известным за счет ролей в таких фильмах, как «Уловка-22», «Разбивающий сердца», «Успеть до полуночи», «Бетховен» и других. Он также принимал участие в спектаклях на Бродвее. Самые известные роли - спектакль «Чин-чин», «В это же время в следующем году».
Помимо этого, у актера было свое ток-шоу The Charles Grodin Show («Шоу Чарльза Гродина»).
В 1977 Гродин получил премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.
Сын погибшего рассказал, что причиной смерти стал рак костного мозга.