Актер Чарльз Гродин из «Бетховена» и «Успеть до полуночи» умер
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Актер Чарльз Гродин из «Бетховена» и «Успеть до полуночи» умер

9:04:385/19/2021
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Причиной смерти актера стал рак костного мозга.

Актеру было 86 лет. Фото: Социальные сети

На 87-м году жизни скончался американский актер Чарльз Гродин, сообщила газета The New York Times.

Гродин стал известным за счет ролей в таких фильмах, как «Уловка-22», «Разбивающий сердца», «Успеть до полуночи», «Бетховен» и других. Он также принимал участие в спектаклях на Бродвее. Самые известные роли - спектакль «Чин-чин», «В это же время в следующем году».

Помимо этого, у актера было свое ток-шоу The Charles Grodin Show («Шоу Чарльза Гродина»).

В 1977 Гродин получил премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.

Сын погибшего рассказал, что причиной смерти стал рак костного мозга.

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актерумерЧарльз Гродин
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