В Москве выберут имя теленку зебу с горбом и длинными рогами

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» родился теленок в семействе коров редкой породы зебу. Особенностью этой породы является большой горб и особенно длинные рога. Пользователи сети могут выбрать имя новорожденному в официальном аккаунте ВДНХ в Instagram.
Пополнение в семье случилось 9 мая около 10 утра. Это девочка с коричневым окрасом. Ее родители — корова Тигра и бык Барон. Новорожденную приняла профессиональная команда зоологов. Вес малышки при рождении составил около 20 килограммов.
Сейчас теленок находится в отдельном вольере с мамой. Она отлично себя чувствует: ходит, пьет молоко, много спит. Сотрудники говорят, что у малышки спокойный и доброжелательный характер.
Посмотреть на новую жительницу «Городской фермы» можно каждый день с 10:30 до 20:00 (кроме последнего понедельника месяца). Во время знакомства нужно быть предельно аккуратными, так как она еще совсем маленькая.
Подписчикам для участия в конкурсе необходимо написать в комментариях под постом о родившемся теленке свой вариант имени. Специалисты «Городской фермы» 20 мая выберут из всех четыре варианта, а 21 мая проведут полуфинал и финал. Результаты будут известны 22 мая.