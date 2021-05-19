В Москве выберут имя теленку зебу с горбом и длинными рогами
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19.05
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В Москве выберут имя теленку зебу с горбом и длинными рогами

9:06:175/19/2021Фото: Фото пресс-службы ВДНХ
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Свой вариант можно предложить в официальном аккаунте ВДНХ в социальной сети «Инстаграм».

В центре пополнение в семействе коров породы зебу

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» родился теленок в семействе коров редкой породы зебу. Особенностью этой породы является большой горб и особенно длинные рога. Пользователи сети могут выбрать имя новорожденному в официальном аккаунте ВДНХ в Instagram.

Пополнение в семье случилось 9 мая около 10 утра. Это девочка с коричневым окрасом. Ее родители — корова Тигра и бык Барон. Новорожденную приняла профессиональная команда зоологов. Вес малышки при рождении составил около 20 килограммов.

Сейчас теленок находится в отдельном вольере с мамой. Она отлично себя чувствует: ходит, пьет молоко, много спит. Сотрудники говорят, что у малышки спокойный и доброжелательный характер.

Посмотреть на новую жительницу «Городской фермы» можно каждый день с 10:30 до 20:00 (кроме последнего понедельника месяца). Во время знакомства нужно быть предельно аккуратными, так как она еще совсем маленькая.

Подписчикам для участия в конкурсе необходимо написать в комментариях под постом о родившемся теленке свой вариант имени. Специалисты «Городской фермы» 20 мая выберут из всех четыре варианта, а 21 мая проведут полуфинал и финал. Результаты будут известны 22 мая.

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