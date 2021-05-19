Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 мая 2021 в России и мире

• День рождения пионерской организации (День пионерии)
• День конной авиации
• День рождения «Кубика Рубика»
• День русской печи
• День «Посади что-нибудь» (Plant Something Day)
• День парусов на горизонте
• День «Покажите красоту внутреннего мира» (Turn Beauty Inside Out Day)
• День пищевой революции (Food Revolution Day)
• День святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов
• Всемирный день борьбы с гепатитом С (International Hepatitis C Awareness Day)
• Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (World IBD Day)
• День памяти прaведного Иова Многострадального
• День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ
• Католический день памяти святого Дунстана
• День торта «Devil`s Food Cake» - США
• День майских лучей (May Ray Day) - США
• Фестиваль булочек на острове Ченг Чау (Cheung Chau Bun Festival) - Китай
• День рождения Будды (Birthday of Buddha) - Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур
• День сока с мякотью (National Juice Slush Day) - США
• День рождения Хо Ши Мина - Вьетнам
• День памяти - Шри-Ланка
• День туризма (National Tourism Day) - Китай
• День детских клубов (Boy`s Club and Girls Club Day) - США
• День памяти геноцида греков Малой Азии - Греция
• День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта - Турция
• День проверки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) - США
• День неотложной медицинской помощи детям (Emergency Medical Services for Children Day) - США
• День здоровья и физической подготовленности рабочего персонала (National Employee Health and Fitness Day) - США
• National Asian & Pacific Islander HIV/AIDS Awareness Day - США
• День Праи (Praia Municipality Day) - Кабо-Верде
• День Малкольма Икс (Malcolm X Day) - США
• Именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия, Дениса
• Иов Огуречник (Белые горохи)
Важные события
1586 в устье реки Самары начато строительство русской крепости. День рождения города Самары.
1698 первый дипломатический контакт между Российской Империей и Мальтийским орденом, Б. П. Шереметьев отплывает с Мальты.
1817 учреждение в России Государственного коммерческого банка.
1908 на сцене парижской «Гранд-опера» Сергей Дягилев поставил оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с Фёдором Шаляпиным в заглавной роли.
1922 Всероссийская конференция комсомола приняла решение «О повсеместном создании пионерских отрядов»; дата основания Всесоюзной пионерской организации.
1935 ЦК ВКП(б) разослал на места секретное письмо, в котором призвал выявлять внутри партии «врагов рабочего класса».
1980 премьера в Москве фильма Андрея Тарковского «Сталкер» по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине».
1984 в Пензе был открыт бюст героя Отечественной войны 1812 года, поэта Д. В. Давыдова, работы скульптора В. Г. Курдова. Памятник установлен в честь 200-летия со дня рождения Д. В. Давыдова. Это единственный из пяти памятников (бюстов) Давыдову в России, который увековечил его не в военной форме.
1989 с 19 по 21 мая в Москве прошёл первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР — 89». Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.
2001 новым ведущим телевизионной игры «Что? Где? Когда?» стал Борис Крюк.
2004 впервые с 1999 года Еврокомиссия разрешила импорт генетически изменённого продукта — кукурузу «Вексель 11».
2005 в 44 регионах России прошли массовые акции протеста автовладельцев против обсуждаемого правительством запрета на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правосторонним рулевым управлением.
2008 российский ближнемагистральный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо. Самолёт провёл в воздухе 1 час 5 минут.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend