С Днем пионерии-2021: советские картинки и поздравления на 99 лет Пионерской организации
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С Днем пионерии-2021: советские картинки и поздравления на 99 лет Пионерской организации

8:40:055/19/2021Фото: otkritki2
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19 мая 1922 года - дата образования Пионерской организации в СССР.

День пионерии

Клятва верности, учёба на «отлично», дружба и подмога,
Гитара, песни, костёр, в походы дорога,
Тимуровцы, шефство, сбор металлолома и макулатуры,
И любимый предмет – урок физкультуры!
Помочь товарищу, на первом месте дело,
За что-то новое браться готов всегда смело,
Честь беречь, быть преданным и верным,
Во всем и всегда быть лучшим и первым!

День пионерии

Кто шагает на построении дружно в ряд?
Тимуровцев команда! Отважных и смелых ребят!
Красный галстук на груди не просто так,
Красный галстук - чести и порядочности знак!
День пионерии мы сегодня чтим и помним,
Ведь это нашей молодости корни,
Наш характер, наш настрой, наш путь,
Жаль, что тех времен уже нам не вернуть!

День пионерии

Пионер! Ты – пример для маленьких и слабых,
Народный герой! Творец подвигов регулярных,
Первый во всем, и не терпишь поражения,
И помнишь, когда у дедушки Ленина рождение!
В истории оставил ты глубокий след,
На все вопросы в жизни знаешь ты ответ,
Учился на «отлично», всем помогал в беде,
И был готов всегда, на всё, и везде!

День пионерии

Поздравляем тебя с праздником, дорогой пионер!
До наших времен ставишь себя ты в пример,
И нет тебя смелее, и нет тебя честней,
Но нет у страны больше таких козырей!
Все изменилось, осталась лишь память,
И в честь тебя иногда поднимаем мы знамя,
Пионер! Мы про тебя не забыли, нет!
В истории страны оставил ты глубокий след!

День пионерии

Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru

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