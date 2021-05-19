Какой сегодня церковный праздник 19 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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19.05
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Какой сегодня церковный праздник 19 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:175/19/2021Фото: A.Savin Wikimedia Commons
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В этот день росу наделают волшебной силой. Народные целители собирают ее в сосуды, после чего хранят в течении года и добавляют в различные лекарства.

церковь
19 мая пост, но можно есть рыбу

Православные праздники 19 мая

Праведного Иова Многострадального
Преподобного Михея Радонежского
Мученика Вукашина Ясеновацкого
Мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника

Народные праздники


Иов Горошник

В эту дату принято чтить память праведного Иова Многострадального.

Второе название праздник получил от того, что в эту дату принято сажать горох.

В этот день росу наделают волшебной силой. Народные целители собирают ее в сосуды, после чего хранят в течении года и добавляют в различные лекарства. Взрослые и дети ходят босиком по росистой траве. Считается, что такой ритуал придает силы и энергию.

Ясный день и утренняя роса предвещают хороший урожай огурцов.

Запрещалось сегодня неуважительно относиться к росе, мужчинам нельзя было работать в огороде с посевами и посадками.

Приметы


  • Поднимающийся после рассвета туман – к малооблачной погоде без осадков.
  • Большая роса и ясный день на Иова – к урожаю огурцов.
  • Нет росинок поутру – погода переменится.
  • Утром большая роса – к хорошей погоде, нет росы – к дождю. Если большая роса и солнечный день – это к доброму урожаю огурцов.
  • Пузыри на воде во время тихого дождя большие – дождь затягивается.

Источник: my-calend

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