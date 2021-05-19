Какой сегодня церковный праздник 19 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 19 маяПраведного Иова Многострадального
Преподобного Михея Радонежского
Мученика Вукашина Ясеновацкого
Мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника
Народные праздники
Иов Горошник
В эту дату принято чтить память праведного Иова Многострадального.
Второе название праздник получил от того, что в эту дату принято сажать горох.
В этот день росу наделают волшебной силой. Народные целители собирают ее в сосуды, после чего хранят в течении года и добавляют в различные лекарства. Взрослые и дети ходят босиком по росистой траве. Считается, что такой ритуал придает силы и энергию.
Ясный день и утренняя роса предвещают хороший урожай огурцов.
Запрещалось сегодня неуважительно относиться к росе, мужчинам нельзя было работать в огороде с посевами и посадками.
Приметы
- Поднимающийся после рассвета туман – к малооблачной погоде без осадков.
- Большая роса и ясный день на Иова – к урожаю огурцов.
- Нет росинок поутру – погода переменится.
- Утром большая роса – к хорошей погоде, нет росы – к дождю. Если большая роса и солнечный день – это к доброму урожаю огурцов.
- Пузыри на воде во время тихого дождя большие – дождь затягивается.
Источник: my-calend