Ученые открыли диету, улучшает метаболизм, замедляет старение и не требует сокращения калорий

Диета, улучшающая биомаркеры метаболического здоровья и потенциально способная замедлить процесс старения, стала на шаг ближе к реальности.
«В течение многих лет мы знали, что ограничение аминокислоты метионина в рационе приводит к немедленным и долгосрочным улучшениям почти всех биомаркеров метаболического здоровья», - сказал Томас У. Геттис, доктор философии, профессор и директор подразделения Nutrient Sensing and Adipocyte Signaling. Лаборатория Пеннингтонского центра биомедицинских исследований. «Проблема в том, что диеты с ограничением метионина было трудно применять из-за их плохого вкуса», пишет https://medicalxpress.com
До настоящего времени ограничение метионина обычно связано с диетами, в состав которых входят элементарные (например, отдельные) аминокислоты. Отдельные аминокислоты являются строительными блоками белков. Но диета, состоящая из элементарных аминокислот, неприятна на вкус, и немногие готовы ее терпеть.
Приятное решение возникло в результате сотрудничества лаборатории доктора Геттиса и ученых-диетологов из LSU, которые разработали методы выборочного удаления метионина из казеина, основного белка в молоке и сыре. Затем лаборатория доктора Геттиса провела испытание концепции, чтобы установить, что окисленный казеин можно использовать для ограничения метионина без неприятного привкуса стандартной элементарной диеты.
Более двух третей американцев имеют избыточный вес или ожирение. Более 40 процентов взрослых страдают предиабетом или диабетом 2 типа.
«Диета, которая компенсирует все основные компоненты метаболических заболеваний, окажет огромное влияние на здоровье нации и всего мира», - сказал Хан Фанг, доктор философии, научный сотрудник лаборатории доктора Геттиса и ведущий автор. исследования.
Приятная диета с ограничением метионина также может облегчить серьезное разочарование у тех, кто изо всех сил пытается контролировать свой вес. Каждый год миллионы людей улучшают свой метаболизм и худеют, сокращая количество еды. Но со временем большинство людей набирают эти килограммы.
«Ограничение калорий - это эффективный инструмент управления весом. Но для большинства людей очень и очень трудно соблюдать долгосрочное ограничение», - сказал исполнительный директор Pennington Biomedical Джон Кирван, доктор философии. «Эта борьба - одна из главных причин, по которой наши ученые исследуют все возможности для поиска решений эпидемии ожирения».
Хотя диета с окисленным казеином представляет собой большой шаг вперед, Геттис и его команда говорят, что необходимы дополнительные исследования. В их исследовании, опубликованном в журнале iScience , участвовали мыши. Преобразование результатов в рацион человека с ограничением метионина, который является гораздо более сложным и включает в себя несколько источников белка, будет непросто.
В краткосрочной перспективе практическое решение может заключаться в разработке группы модифицированных белков, которые могут служить основой терапевтической диеты. Люди будут соблюдать диету в течение ограниченного периода времени под наблюдением врача.