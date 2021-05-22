Очень сложно любить человека с этими тремя чертами

Большинство людей сталкиваются с трудным человеком и называют его «сумасшедшим» или «ужасным», но на самом деле есть клинические термины, которые терапевты используют для их описания.
Если человек демонстрирует модель трудного, разочаровывающего поведения с течением времени, высока вероятность того, что у этого человека есть то, что терапевты называют «расстройством личности».
Что такое расстройство личности?
Распространенные расстройства личности включают нарциссическое расстройство личности и пограничное расстройство личности, а также ряд других. Что интересно, сложнее всего иметь дело или встречаться с людьми, которые идеально подходят для одного из этих расстройств.
Самым сложным человеком на сегодняшний день является тот, у кого есть несколько характеристик каждого из сложных расстройств личности, поэтому у человека есть «смесь» многих расстройств личности.
Согласно « Руководству по диагностике и статистике психических расстройств» , существует несколько расстройств личности, которые называются расстройствами личности «кластера B», и они являются наиболее серьезными из всех.
Если у человека есть сочетание черт трех расстройств личности кластера B - нарциссического, пограничного и антисоциального, - этому человеку, как правило, будет трудно иметь постоянные и достаточно счастливые отношения.
(Обратите внимание, я не говорю, что эти люди с этим типом личности плохие. Если они получат лечение и решат свои проблемы, поскольку они есть у всех нас, они могут быть порядочными мужчинами и женщинами и могут иметь функциональные отношения, потому что они были желающих заняться своими проблемами.)
Эти нарциссические черты , которые раздражают и гнев другие наиболее включают в себя выраженное чувство превосходства, отказ от их собственной ответственности , когда дела идут плохо, и затрудненное мышление о чувствах других.
С другой стороны , пограничные черты включают в себя чередование крайних эмоций в один и тот же час или даже минуту, постоянное изменение своего мнения о других как о хорошем или плохом, а также манипуляции.
Наконец, антисоциальные черты включают отсутствие сочувствия или раскаяния, отсутствие морального компаса и ложь, чтобы получить то, что они хотят.
Большинство людей с расстройствами личности не соответствуют всем критериям каждого расстройства.Самый сложный тип человека для любых отношений - платонических, романтических или даже профессиональных - это человек, который проявляет некоторые черты каждого из этих трех серьезных расстройств личности.
Нет сомнений в том, что наиболее опасным расстройством личности из всех является антисоциальный тип, потому что те, кто соответствует этому расстройству, не чувствуют себя плохо, причиняя вред другим.
Однако самые трудные люди, с которыми вы сталкиваетесь, не будут такими суровыми. У них могут быть некоторые антиобщественные черты характера, но они не будут обладать всеми характеристиками, необходимыми для обоснования полного диагноза.
Вот пример человека, сочетающего в себе черты нескольких расстройств личности.Антисоциальный тип не заботится об установленных правилах. Антисоциальные люди будут нарушать любое правило по своему усмотрению и будут чрезвычайно расчетливы, чтобы убедиться, что другие не видят, сколько правил или законов они нарушают. Одним словом, антиобщественные типы обычно коварны.
Добавьте к этому компоненту человека с огромным эго, который думает, что он лучше всех остальных (нарциссический компонент), и вы получите трудного человека.
Если у этого человека тоже есть черты пограничной личности - скажем, манипуляции и изгнание друзей или любовников, если они сделают неверный шаг, потому что теперь они «все плохие», - вы говорите о ком-то, с кем у вас не может быть ничего хорошего. успешных отношений (пока они не получат лечение психического здоровья).
Большинство людей может вообразить, что терапевты или психологи могут идентифицировать этих людей за много миль, но правда в том, что кому угодно, включая врачей, нужно время, чтобы с кем-то познакомиться.
Мужчины и женщины, обладающие чертами кластера B, чрезвычайно расчетливые люди, и им придется работать, чтобы скрыть те части себя, которые им не нравятся или которые они не хотят, чтобы вы видели.
Эти типы кластера B часто работают, чтобы представить противоположный образ новым людям, пытаясь соблазнить вас и казаться максимально привлекательными. Часто только через много месяцев вы начинаете видеть утечку некоторых скрытых черт и начинаете видеть патологическую сторону того, кем является этот человек.