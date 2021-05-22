После космического шторма будет ли магнитная буря 22 мая 2021 года: чем опасно утро для метеопатов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После космического шторма будет ли магнитная буря 22 мая 2021 года: чем опасно утро для метеопатов

5:38:595/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Сила возмущений силовых характеристик магнитного поля нашей планеты прогнозируется равной 3 баллам. Метеопатам грозит легкое недомогание утром. Возможны головные боли, головокружения.

солнце
Магнитосфера Земли постепенно приходит в состояние стабильного покоя

22 мая 2021 года магнитосфера Земли спокойна. Ожидается слабая магнитная буря ранним утром, которую большинство просто не заметит, поскольку она произойдет около 3 часов утра. Сила возмущений силовых характеристик магнитного поля нашей планеты прогнозируется равной 3 баллам. Метеопатам грозит легкое недомогание утром. Возможны головные боли, головокружения. День пойдет спокойно. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца вспышечная активность Солнца крайне низкая, пятен - областей с более низкой температурой, на поверхности Солнца не наблюдается. Ближайшие выходные прогноз магнитных бурь в магнитосфере Земли благоприятен для метеопатов - людей, чей организм тонко чувствует малейшие изменения внешних условий.

Магнитный фон на Земле стабильно спокоен. Как известно, прогноз магнитных бурь непредсказуем идеально - изменения на поверхности Солнца происходят порой неожиданно и мгновенно. Наблюдения за поверхностью нашей звезды ведутся постоянно, данные обновляются каждый день. Чтобы встретить возможную магнитную бурю и предупредить ее воздействие на здоровье, специалисты советуют отслеживать сообщения о состоянии магнитного поля Земли.

Что помогает человеку легче справляться с влиянием магнитных бурь на его организм:

- Здоровый образ жизни, а именно: отказ от алкоголя и курения, нормализация питания в пользу овощей и легкой пищи, минимальное количество сладкого, жирного, копченого в меню, соблюдение режима дня, полноценный сон;
- Различные закаливающие процедуры, контрастный душ, массаж ступней, ванны для ног, несложные физические упражнения, пешие прогулки, прогулки в лесу и по берегу моря;
- Укрепление нервной системы, аутотренинг, медитация, вышивание, вязание, работа в огороде, коллекционирование, посещение театров, выставок, кинотеатров, встречи с друзьями, хобби.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
София Сергеевна, 48 лет:
- Плохо сплю, вижу во сне ужасы, просыпаюсь - сердце стучит и давление высокое. Долго успокаиваюсь. Утром ужасное состояние - болит всё.
Илона Игоревна, 51 год:
- Ничего не радует, настроения нет, злая становлюсь и всем недовольная. Голова болит и сердце. Стараюсь не пить кофе, пью просто воду, становится лучше.
Елена Владимировна, 63 года:
- Давление растет, болит сердце. Очень сильно болит голова. Больше всего боюсь инсульта, скачки давления мгновенные до 180. Наблюдаюсь у врача.стараюсь больше гулять на улице, легче тогда.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная бурясолнечный ветервспышки на солнце
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы спасаетесь от магнитных бурь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Очень сложно любить человека с этими тремя чертами
    5:00:56 5/22/2021
    Очень сложно любить человека с этими тремя чертами
    Ученые открыли диету, улучшает метаболизм, замедляет старение и не требует сокращения калорий
    4:00:45 5/22/2021
    Самые сочувствующие и разделяющие чужую боль и самые черствые знаки зодиака: информация о каждом
    3:00:49 5/22/2021
    Самые сочувствующие и разделяющие чужую боль и самые черствые знаки зодиака: информация о каждом
    Что никогда нельзя делать: что запрещено поднимать с земли и делать в чужом доме
    2:00:37 5/22/2021
    Что никогда нельзя делать: что запрещено поднимать с земли и делать в чужом доме
    Почему умер известный актер театра и кино Борис Клюев?
    1:00:52 5/22/2021
    Почему умер известный актер театра и кино Борис Клюев?
    31 мая Иконы Божией Матери Псково-Печерской «Умиление»: когда молятся иконе, что просят и главная молитва
    11:20:32 5/21/2021
    31 мая Иконы Божией Матери Псково-Печерской «Умиление»: когда молятся иконе, что просят и главная молитва
    БердскПочему мужчинам не нужны умные женщины и почему двоечники любят отличниц?
    11:11:15 5/21/2021
    Почему мужчинам не нужны умные женщины и почему двоечники любят отличниц?
    БердскДокументы пострадавших от финансового кооператива «Зенит» начали принимать в Бердске: Пирамида оставила людей без денег
    11:03:06 5/21/2021
    Документы пострадавших от финансового кооператива «Зенит» начали принимать в Бердске: Пирамида оставила людей без денег
    "Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари
    10:52:07 5/21/2021
    "Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари
    Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка
    10:31:19 5/21/2021
    Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка