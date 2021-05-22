После космического шторма будет ли магнитная буря 22 мая 2021 года: чем опасно утро для метеопатов

22 мая 2021 года магнитосфера Земли спокойна. Ожидается слабая магнитная буря ранним утром, которую большинство просто не заметит, поскольку она произойдет около 3 часов утра. Сила возмущений силовых характеристик магнитного поля нашей планеты прогнозируется равной 3 баллам. Метеопатам грозит легкое недомогание утром. Возможны головные боли, головокружения. День пойдет спокойно. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца вспышечная активность Солнца крайне низкая, пятен - областей с более низкой температурой, на поверхности Солнца не наблюдается. Ближайшие выходные прогноз магнитных бурь в магнитосфере Земли благоприятен для метеопатов - людей, чей организм тонко чувствует малейшие изменения внешних условий.
Магнитный фон на Земле стабильно спокоен. Как известно, прогноз магнитных бурь непредсказуем идеально - изменения на поверхности Солнца происходят порой неожиданно и мгновенно. Наблюдения за поверхностью нашей звезды ведутся постоянно, данные обновляются каждый день. Чтобы встретить возможную магнитную бурю и предупредить ее воздействие на здоровье, специалисты советуют отслеживать сообщения о состоянии магнитного поля Земли.
Что помогает человеку легче справляться с влиянием магнитных бурь на его организм:
- Здоровый образ жизни, а именно: отказ от алкоголя и курения, нормализация питания в пользу овощей и легкой пищи, минимальное количество сладкого, жирного, копченого в меню, соблюдение режима дня, полноценный сон;
- Различные закаливающие процедуры, контрастный душ, массаж ступней, ванны для ног, несложные физические упражнения, пешие прогулки, прогулки в лесу и по берегу моря;
- Укрепление нервной системы, аутотренинг, медитация, вышивание, вязание, работа в огороде, коллекционирование, посещение театров, выставок, кинотеатров, встречи с друзьями, хобби.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
София Сергеевна, 48 лет:
- Плохо сплю, вижу во сне ужасы, просыпаюсь - сердце стучит и давление высокое. Долго успокаиваюсь. Утром ужасное состояние - болит всё.
Илона Игоревна, 51 год:
- Ничего не радует, настроения нет, злая становлюсь и всем недовольная. Голова болит и сердце. Стараюсь не пить кофе, пью просто воду, становится лучше.
Елена Владимировна, 63 года:
- Давление растет, болит сердце. Очень сильно болит голова. Больше всего боюсь инсульта, скачки давления мгновенные до 180. Наблюдаюсь у врача.стараюсь больше гулять на улице, легче тогда.