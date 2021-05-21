Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю
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Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю

8:20:085/21/2021Фото: pxhere
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В этом периоде 4 неблагоприятных дня для посадочных и посевных работ.

огород, сад
Если посадки запрещены, можно делать другую работу

26 мая


Полнолуние

В такой день работать с посадам рассады и посевами семян крайне нежелательно. Также запрещены другие работы, такие как черенкование, прищипывание, обрезка, полив, прополка, прореживание всходов, опрыскивание растений.

Разрешено только выкорчевывать ненужные кустарники и деревья.

27 мая

Стареющая Луна в Стрельце

Рассаду высаживать запрещено. Можно сеять семенами морковь и свеклу садить картофель.

Разрешено делать подкормку, прореживать частые всходы. Пересаживать растения с места на место (не рассаду!), рыхлить землю после полива, убирать сорняки.

Можно садить вьющиеся цветы.

Оптимально бороться с сорняками, убирать усы клубники и земляники, хорошо убирать лишнюю поросль, косить газон.

30, 31 мая

Луна убывает в Водолее

Сегодня все посадки и посевы запрещены.

Можно формировать плети огурцов, рыхлить сухую почву, прореживать частые всходы, опрыскивать растения и деревья от болезней и вредителей.

Можно окучивать и копать землю, оформлять грядки.

В цветниках и садах можно убирать побеги, стричь газонную траву, убирать ненужную поросль.

Поливы и подкормки нежелательны.

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