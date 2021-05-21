Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю

26 мая
Полнолуние
В такой день работать с посадам рассады и посевами семян крайне нежелательно. Также запрещены другие работы, такие как черенкование, прищипывание, обрезка, полив, прополка, прореживание всходов, опрыскивание растений.
Разрешено только выкорчевывать ненужные кустарники и деревья.
27 мая
Стареющая Луна в Стрельце
Рассаду высаживать запрещено. Можно сеять семенами морковь и свеклу садить картофель.
Разрешено делать подкормку, прореживать частые всходы. Пересаживать растения с места на место (не рассаду!), рыхлить землю после полива, убирать сорняки.
Можно садить вьющиеся цветы.
Оптимально бороться с сорняками, убирать усы клубники и земляники, хорошо убирать лишнюю поросль, косить газон.
30, 31 мая
Луна убывает в Водолее
Сегодня все посадки и посевы запрещены.
Можно формировать плети огурцов, рыхлить сухую почву, прореживать частые всходы, опрыскивать растения и деревья от болезней и вредителей.
Можно окучивать и копать землю, оформлять грядки.
В цветниках и садах можно убирать побеги, стричь газонную траву, убирать ненужную поросль.
Поливы и подкормки нежелательны.