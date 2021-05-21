Детский лагерь им. Дубинина в Бердске проверил перед первым сезоном вице-губернатор Нлюбов

В рамках проверки готовности летних оздоровительных детских лагерей 21 мая был проведена инспекция детского оздоровительного центра им. В. Дубинина в Бердске с участием заместителя губернатора Сергея Нелюбова, об этом рассказали в правительстве Новосибирской области. Директор лагеря Елена Баландина показала вице-губернатору корпуса и территорию накануне первого сезона.
В ходе мероприятия чиновник отметил, что работа лагерей происходит после полуторагодовой консервации учреждений. В лагерях заканчиваются работы по подготовке к приему детей. В сезоне лета 2021 года наполняемость лагерей предусмотрена не более 75%. В учреждениях не будет проводиться никаких массовых мероприятий, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции.
«Вопросу подготовки летней кампании в регионе в этом году уделено особое внимание. После зимы организации отдыха были расконсервированы, где необходимо, было запущено отопление, проведены косметические ремонты и мероприятия, связанные с выполнением санитарно-эпидемиологических требований, клещевой обработкой, подбором кадров и другие мероприятия», - отметил Сергей Нелюбов.
В 57 загородных учреждениях для детского отдыха проведут каникулы 40 тысяч детей. Из всего количества лагерей - 6 будут палаточными.
На базе 957 образовательных учреждений откроются лагеря дневного пребывания, там проведут свободное время более 60 тысяч детей. Всего 106 тысяч отдыхающих посетят летние оздоровительные лагеря начиная с 1 июня.
Сотрудники учреждений после заезда не смогут оттуда выезжать на протяжении всей смены. Для того, чтобы работать в летних загородных лагерях, необходимо пройти обследование на кишечную инфекцию и раз в неделю сдавать ПЦР-тест.
В регионе уже 12 загородных лагерей были приняты комиссиями, для учреждений с дневным пребыванием уже начался процесс проверки, который пройдет до конца мая.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане имеют возможность получить путевки по льготной цене, в том числе в лагерь им. Дубинина, расположенный в Рнчкуновской зоне отдыха. Срок - до 28 мая.