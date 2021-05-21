Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России

7:55:305/21/2021Фото: Wikimedia Commons
0

В Госдуме во втором чтении по изменению законопроекта о выборах, в который внесли дополнительные поправки, может быть принят, и тогда баллотироваться не смогут некоторые политики.

При изменении законопроекта об участии в выборах многие не смогут принять в них участие

В закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" предлагается внести поправки, которые не допустят к участию в любых выборах на территории России тех граждан, кого посчитают причастными к работе в экстремистских организаций.

Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли данные поправки ко второму чтению законопроекта. В первом чтении для лиц, которых считают участниками экстремистских организаций, предлагалось исключение из списков допущенных к участию в выборах именно в Государственную думу. Теперь, если будет принят законопроект, уже никакие выборы не будут доступны для таких лиц - любого уровня - от представительных органов власти сельсоветов и регионов.

Кроме того, те, кто хоть как-то способствовал финансированию или развитию организаций, которые суд признает экстремистскими, также не смогут баллотироваться. Проще говоря, если человек отправлял донаты в организацию, которую позже признают запрещенной, он также попадет под ограничения нового закона, пишет ТАСС.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
выборыотказучастие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы ходите на выборы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России
    7:55:30 5/21/2021
    Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России
    Дискредитацию памятных дат подозревает СК в критической статье краеведа о праздновании Дня Победы в Новосибирске
    7:30:46 5/21/2021
    Дискредитацию памятных дат подозревает СК в критической статье краеведа о праздновании Дня Победы в Новосибирске
    Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 26 мая 2021 на Цветочную опасную Луну? В эту ночь будет лунное затмение
    7:20:57 5/21/2021
    Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 26 мая 2021 на Цветочную опасную Луну? В эту ночь будет лунное затмение
    БердскДетский лагерь им. Дубинина в Бердске проверил перед первым сезоном вице-губернатор Нлюбов
    6:56:40 5/21/2021
    Детский лагерь им. Дубинина в Бердске проверил перед первым сезоном вице-губернатор Нлюбов
    Путин объяснил рост цен на продукты в России
    6:32:26 5/21/2021
    Путин объяснил рост цен на продукты в России
    Теsla появится в России за $25 долларов: Илон Маск анонсировал выпуск беспилотного автомобиля
    6:19:29 5/21/2021
    Теsla появится в России за $25 долларов: Илон Маск анонсировал выпуск беспилотного автомобиля
    20 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница): что обязательно сделать на великий православный праздник
    6:15:37 5/21/2021
    20 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница): что обязательно сделать на великий православный праздник
    Десятки рейсов задержал «Аэрофлот» из-за сбоя в системе: Вылеты переносятся
    6:08:34 5/21/2021
    Десятки рейсов задержал «Аэрофлот» из-за сбоя в системе: Вылеты переносятся
    Пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов
    5:20:30 5/21/2021
    Пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов
    Как высаживать семена кабачков, тыквы, патиссонов, базилика на рассаду?
    5:15:18 5/21/2021
    Как высаживать семена кабачков, тыквы, патиссонов, базилика на рассаду?