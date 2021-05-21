Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России

В закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" предлагается внести поправки, которые не допустят к участию в любых выборах на территории России тех граждан, кого посчитают причастными к работе в экстремистских организаций.
Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли данные поправки ко второму чтению законопроекта. В первом чтении для лиц, которых считают участниками экстремистских организаций, предлагалось исключение из списков допущенных к участию в выборах именно в Государственную думу. Теперь, если будет принят законопроект, уже никакие выборы не будут доступны для таких лиц - любого уровня - от представительных органов власти сельсоветов и регионов.
Кроме того, те, кто хоть как-то способствовал финансированию или развитию организаций, которые суд признает экстремистскими, также не смогут баллотироваться. Проще говоря, если человек отправлял донаты в организацию, которую позже признают запрещенной, он также попадет под ограничения нового закона, пишет ТАСС.