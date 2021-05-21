Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?

Настало активное время высадки готовой рассады, выращенной с любовью и трудами. так хочется, чтобы не напрасно и чтобы урожай был хорошим.
Огурцы
Чтобы огурчики радовали своими вкусными хрустящими зеленцами, в лунку перед посадкой нужно добавить на ваш выбор ¼ ч.л. суперфосфата и горсть древесной золы или 0,5 литра специального раствора, состоящего из 20 г мочевины, 10 г сульфата калия, 30 г суперфосфата на 10 л воды.
Помидоры
2-3 грамма удобрения "Нитрофоска" + горсть древесной золы и горсть перегноя;
1 столовую ложку костной муки и горсть древесной золы;
1 столовую ложку смеси, содержащей в себе поровну мочевины и суперфосфата.
Перцы
В каждую лунку добавить по 5 граммов суперфосфата и калийной соли, смешанных со стаканом перегноя;
3-4 гранулы суперфосфата, и по 1 горсти перегноя и древесной золы.
Капуста
Полкилограмма смеси перегноя и компоста, в который добавить 5 граммов суперфосфата и по 2 столовых ложки древесной золы.