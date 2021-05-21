Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?

9:20:485/21/2021Фото: pxhere
0

Удобрения нельзя добавлять непосредственно перед посадкой. Они добавляются заранее - за сутки до высадки. Все удобрения должны быть смешаны с почвой, иначе корни растений получат ожоги.

огород
Перед высадкой рассады почву нужно готовить

Настало активное время высадки готовой рассады, выращенной с любовью и трудами. так хочется, чтобы не напрасно и чтобы урожай был хорошим.

Огурцы

Чтобы огурчики радовали своими вкусными хрустящими зеленцами, в лунку перед посадкой нужно добавить на ваш выбор ¼ ч.л. суперфосфата и горсть древесной золы или  0,5 литра специального раствора, состоящего из 20 г мочевины, 10 г сульфата калия, 30 г суперфосфата на 10 л воды.

Помидоры

2-3 грамма удобрения "Нитрофоска" + горсть древесной золы и горсть перегноя;


1 столовую ложку костной муки и горсть древесной золы;


1 столовую ложку смеси, содержащей в себе поровну мочевины и суперфосфата.


Перцы

В каждую лунку добавить по 5 граммов суперфосфата и калийной соли, смешанных со стаканом перегноя;


3-4 гранулы суперфосфата, и по 1 горсти перегноя и древесной золы.


Капуста

Полкилограмма смеси перегноя и компоста, в который добавить 5 граммов суперфосфата и по 2 столовых ложки древесной золы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачаподкормкарассадавысадка рассадыудобрение почвы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем вы удобряете землю?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?
    9:20:48 5/21/2021
    Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?
    Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги
    9:12:22 5/21/2021
    Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги
    10 рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях, подтвердила мэрия
    8:46:41 5/21/2021
    10 рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях, подтвердила мэрия
    БердскПропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске
    8:23:51 5/21/2021
    Пропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске
    Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю
    8:20:08 5/21/2021
    Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю
    Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России
    7:55:30 5/21/2021
    Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в любых выборах на территории России
    Дискредитацию памятных дат подозревает СК в критической статье краеведа о праздновании Дня Победы в Новосибирске
    7:30:46 5/21/2021
    Дискредитацию памятных дат подозревает СК в критической статье краеведа о праздновании Дня Победы в Новосибирске
    Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 26 мая 2021 на Цветочную опасную Луну? В эту ночь будет лунное затмение
    7:20:57 5/21/2021
    Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 26 мая 2021 на Цветочную опасную Луну? В эту ночь будет лунное затмение
    БердскДетский лагерь им. Дубинина в Бердске проверил перед первым сезоном вице-губернатор Нелюбов
    6:56:40 5/21/2021
    Детский лагерь им. Дубинина в Бердске проверил перед первым сезоном вице-губернатор Нелюбов
    Путин объяснил рост цен на продукты в России
    6:32:26 5/21/2021
    Путин объяснил рост цен на продукты в России